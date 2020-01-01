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Промокоды KupiVIP (КупиВип) | Ноябрь 2020

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Об интернет-магазине одежды и обуви Kupivip ru

Kupivip - успешная платформа, постоянно устраивающая закрытые распродажи, скидки которых составляют до 90%, не считая КиберПонедельник и Черная пятница Купивип.

 

В каталоге интернет-магазина более 1000 различных брендов, в числе их есть известные мировые бренды, такие как: Prada, Gucci, Versace, Tommy Hilfiger, Love Moschino и т.д.

 

А также в ассортименте есть:

  • Брендовая одежда и обувь;

  • Трендовые аксессуары и сумки;

  • Стильные детские товары;

  • Качественная косметика от любимых брендов;

  • Модные товары для дома, текстиль и декор.

Не смотря на постоянные акции в онлайн-магазине, можно использовать купоны и промокоды Купивип действующие на сегодня и получить скидку, чтобы еще больше сэкономить.

 

Удачной покупки!

 

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