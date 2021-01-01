Чтобы сон взрослых и детей был качественным и долгим, важно подобрать удобный матрас, подушки и другие спальные принадлежности. Заглянув в интернет-магазин Lineaflex, можно побаловать себя и близких анатомическими матрасами итальянского производства по доступным ценам.

О магазине

Компания Линеафлекс не первый десяток лет работает в Европе, специализируясь на анатомических матрасах и сопутствующей продукции. Открытие состоялось в 1986 году с запуска фабрики TORE. В 2002 году фирма вышла на российский рынок, получив все сертификаты качества. В 2011 году закончился монтаж автоматической линии по производству матрасов с неизменно высоким качеством.

В каталоге магазина можно найти и купить не только детские и взрослые итальянские матрасы Lineaflex, но и многое другое:

Кроватные рамки итальянского и российского производства

Кровати

Подушки и наматрасники

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