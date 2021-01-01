У многих на слуху крупный интернет-бутик Летуаль, где можно приобрести косметику и парфюмерию от Dior, Calvin Klein и других крупных брендов. Постоянные покупатели уже давно знают о множестве скидок и бонусов, а новички удивляются, почему Летуаль делает такие скидки. Секрет прост: повышая лояльность покупателей, бутик получает огромное количество постоянных клиентов, которые, в свою очередь, могут экономить на каждом онлайн-заказе или розничной покупке. Подобрать для Летуаль промокод на скидку вы всегда можете на этом сайте BeriBuy.





От одного магазина к федеральной сети

В 1997 году в Москве открылся для посетителей первый розничный магазин Летуаль. Чуть позже руководство приняло решение попробовать новый формат – и в 2009 году магазин открылся в формате супермаркета. Уже в 2011 году мир увидел собственный бренд от Летуаль – с невероятными ароматами и уникальными косметическими средствами. Магазин успешно охватил более 200 городов России, открыв около 900 розничных точек, каждый день точки посещают тысячи людей.



Сегодня Летуаль – это не только крупная сеть розничных магазинов, но и популярный интернет-магазин с невероятным выбором косметики и аксессуаров для повседневной жизни и праздничных вечеров. Стоит обратить внимание, что интернет-бутик приятно радует возможностью делать поиск по любимым брендам – для этого на сайте создан специальный раздел. При этом в интернет-магазине действуют практически все условия, акции и дисконтные карты, которыми покупатели могут воспользоваться в розничных бутиках.

Подарочный купон Летуаль – какие бонусы вас ждут

Как и любой крупный онлайн-бутик, Летуаль активно участвует в программе с промокодами и акциями. Для магазина промокод можно встретить в разных вариантах – он может дать скидку в виде фиксированной суммы или определенного процента от вашего заказа, подарить бесплатную доставку или дать возможность поучаствовать в закрытой акции от магазина. Существует и промокод на первый заказ онлайн, когда покупатель может получить приятный бонус в виде скидки или бесплатной доставки, совершая свою первую покупку в этом интернет-магазине – это отличное повышение лояльности.

Чтобы использовать промокоды Летуаль, нужно найти самый подходящий для вас купон на сайте-агрегаторе кодов (к примеру, на сайте БериБай), скопировать его и вставить во время оформления онлайн-заказа в специально выделенную строку.

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Чем можно побаловать себя

Ассортимент Летуаль удивит даже самых искушенных – в огромном каталоге вас будут ждать лучшие парфюмерные композиции от известных брендов, качественные тональные средства и уходовая косметика. Помимо повседневных средств, здесь можно приобрести всемирно известные – например, стильный блекс для губ Burberry kisses lip lacquer или мужской аромат Moustache от Rochas. Для удобства все товары поделены на категории: