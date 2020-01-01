Главная > Все магазины > Максидом
Перейти в магазин

Промокоды Максидом | Ноябрь 2020

Промокоды похожих магазинов
SALE до 20%! Закрытая распродажа только Сегодня!
Показать код
******
Только для этой страницы, число активаций ограничено.
Скидка 6000 рублей при покупке от 30000 рублей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Действуют только на категории: https://goods.ru/catalog/shiny/ и ... Подробнее > https://goods.ru/catalog/kolesnye-diski/ Ограничения: 1 заказ на одного пользователя. Доступны для всех пользователей goods.ru < Скрыть
Скидка 1000 рублей при покупке от 10000 рублей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Действуют только на категории: https://goods.ru/catalog/shiny/ и ... Подробнее > https://goods.ru/catalog/kolesnye-diski/ Ограничения: 1 заказ на одного пользователя. Доступны для всех пользователей goods.ru < Скрыть
Скидка 250 рублей при заказе от 500 рублей для Новых покупателей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Cкидки 250 рублей при заказе от 500 рублей для новых покупателей с доставкой в страны России и ... Подробнее > СНГ не включая Украину, количество активаций ограничено. < Скрыть
Скидка 4$ на Все! Только Сегодня!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Скидка на 4$ от покупки на 5$ Совершите выгодную покупку!
Скидка 700 рублей при покупке от 6000 рублей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Только для новых пользователей
Скидка 1400 рублей при покупке от 5000 рублей для всех пользователей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Распространяется на ... Подробнее > категории: "https://goods.ru/catalog/zhenskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/zhenskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/sumki-i-aksessuary/ " < Скрыть
Скидка 2000 рублей при покупке от 7000 рублей для всех пользователей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Распространяется на ... Подробнее > категории: "https://goods.ru/catalog/zhenskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/zhenskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/sumki-i-aksessuary/ " < Скрыть
Скидка 300р. на любой заказ!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Cкидку 300 рублей при заказе от 2400 рублей для всех покупателей с доставкой в страны России и ... Подробнее > СНГ не включая Украину, количество активаций ограничено. < Скрыть
Скидка 3000 рублей при покупке от 10 000 рублей для всех пользователей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Распространяется на ... Подробнее > категории: "https://goods.ru/catalog/zhenskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/zhenskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/sumki-i-aksessuary/ " < Скрыть
Похожие магазины
Aliexpress
Goods
Ozon
GROHE
hansgrohe
Black+Decker
IKEA
Все инструменты
Техпорт
SAWO
MELEON
OBI
Столплит

Чем Максидом отличается от других магазинов?

Maxidom.ru – это интернет-магазин товаров для обустройства вашего дома или дачи. Здесь представлены строительные материалы, сантехника, мебель, бытовые приборы, посуда и кухонная утварь, автотовары, игрушки и канцелярия.

 

Всего в ассортименте 60 тыс. товаров. Доступна доставка по всей России.

 

 

Из особенностей этого магазина можно выделить его активную общественную деятельность. Часть прибыли регулярно отдается на благотворительность, восстановление архитектурных памятников, развитие науки.

 

У магазина есть дисконтная система. Чем больше покупок вы совершаете, тем выше размер скидки на следующие приобретения. Снижение цены происходит автоматически, вам не придет вводить какие-либо коды или купоны на скидку.

 

Какие дополнительные услуги есть в Максидом?

 

Магазин не только продает товары для вашего дома, но и помогает в его обустройстве, предоставляя ряд услуг:

  • Замер и установка дверей;

  • Подбор цвета краски;

  • Создание уникальных оттенков краски;

  • Планировка кухни;

  • Распил любых типов древесины;

  • Доставка и полная сборка мебели;

  • Укладка ламината, паркета, линолеума, напольной плитки;

  • Подарочная упаковка товаров.

Все перечисленные услуги можно получить как в самой торговой сети, так и заказать онлайн. Получается, что при помощи всего одного магазина вы полностью обустраиваете свой дом.

 

Как получить скидку или промокод Максидом?

 

 

Вы всегда сможете получить в Максидом промокод на скидку. Достаточно ввести его при оформлении заказа, и сумма покупок снизится автоматически.

 

Чтобы найти подобные предложения, зарегистрируйтесь на БериБай и добавьте магазин в список избранного. Так вы всегда будете узнавать, какие в Максидом акции и скидки сегодня.

 

 

Есть и другие способы экономии. Регулярно на сайте проводятся акции и распродажи. Самые большие скидки вы получите во время Киберпонедельника и Черной Пятницы. В эти дни сильно пополняется раздел SALE и выпускается много промокодов Maxidom.

 

 

В магазине Максидом доступен и кэшбэк. Получить его вы можете на нашем сайте. Просто пройдите по специальной ссылке в верхней части экрана. После выполнения всех условий вы получите несколько процентов от суммы заказа обратно на свой счет. Это не бонусы, а реальные деньги, которые вы в итоге можете потратить любым способом. Еще кэшбэк легко сочетать с акциями, промокодами, скидками по купонам.

 

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина