Промокоды Максидом | Ноябрь 2020
Чем Максидом отличается от других магазинов?
Maxidom.ru – это интернет-магазин товаров для обустройства вашего дома или дачи. Здесь представлены строительные материалы, сантехника, мебель, бытовые приборы, посуда и кухонная утварь, автотовары, игрушки и канцелярия.
Всего в ассортименте 60 тыс. товаров. Доступна доставка по всей России.
Из особенностей этого магазина можно выделить его активную общественную деятельность. Часть прибыли регулярно отдается на благотворительность, восстановление архитектурных памятников, развитие науки.
У магазина есть дисконтная система. Чем больше покупок вы совершаете, тем выше размер скидки на следующие приобретения. Снижение цены происходит автоматически, вам не придет вводить какие-либо коды или купоны на скидку.
Какие дополнительные услуги есть в Максидом?
Магазин не только продает товары для вашего дома, но и помогает в его обустройстве, предоставляя ряд услуг:
- Замер и установка дверей;
- Подбор цвета краски;
- Создание уникальных оттенков краски;
- Планировка кухни;
- Распил любых типов древесины;
- Доставка и полная сборка мебели;
- Укладка ламината, паркета, линолеума, напольной плитки;
- Подарочная упаковка товаров.
Все перечисленные услуги можно получить как в самой торговой сети, так и заказать онлайн. Получается, что при помощи всего одного магазина вы полностью обустраиваете свой дом.
Как получить скидку или промокод Максидом?
Вы всегда сможете получить в Максидом промокод на скидку. Достаточно ввести его при оформлении заказа, и сумма покупок снизится автоматически.
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Есть и другие способы экономии. Регулярно на сайте проводятся акции и распродажи. Самые большие скидки вы получите во время Киберпонедельника и Черной Пятницы. В эти дни сильно пополняется раздел SALE и выпускается много промокодов Maxidom.
В магазине Максидом доступен и кэшбэк. Получить его вы можете на нашем сайте. Просто пройдите по специальной ссылке в верхней части экрана. После выполнения всех условий вы получите несколько процентов от суммы заказа обратно на свой счет. Это не бонусы, а реальные деньги, которые вы в итоге можете потратить любым способом. Еще кэшбэк легко сочетать с акциями, промокодами, скидками по купонам.
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