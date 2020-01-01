Из особенностей этого магазина можно выделить его активную общественную деятельность. Часть прибыли регулярно отдается на благотворительность, восстановление архитектурных памятников, развитие науки.

Maxidom.ru – это интернет-магазин товаров для обустройства вашего дома или дачи. Здесь представлены строительные материалы, сантехника, мебель, бытовые приборы, посуда и кухонная утварь, автотовары, игрушки и канцелярия.

У магазина есть дисконтная система. Чем больше покупок вы совершаете, тем выше размер скидки на следующие приобретения. Снижение цены происходит автоматически, вам не придет вводить какие-либо коды или купоны на скидку.

Какие дополнительные услуги есть в Максидом?

Магазин не только продает товары для вашего дома, но и помогает в его обустройстве, предоставляя ряд услуг:

Замер и установка дверей;



Подбор цвета краски;



Создание уникальных оттенков краски;



Планировка кухни;



Распил любых типов древесины;



Доставка и полная сборка мебели;



Укладка ламината, паркета, линолеума, напольной плитки;



Подарочная упаковка товаров.

Все перечисленные услуги можно получить как в самой торговой сети, так и заказать онлайн. Получается, что при помощи всего одного магазина вы полностью обустраиваете свой дом.

Как получить скидку или промокод Максидом?

Вы всегда сможете получить в Максидом промокод на скидку. Достаточно ввести его при оформлении заказа, и сумма покупок снизится автоматически.

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Есть и другие способы экономии. Регулярно на сайте проводятся акции и распродажи. Самые большие скидки вы получите во время Киберпонедельника и Черной Пятницы. В эти дни сильно пополняется раздел SALE и выпускается много промокодов Maxidom.

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