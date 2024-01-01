Промокоды Московский Институт Психологии | Февраль 2024
Московский Институт Психологии – путь к профессионализму и личностному росту
Психолог востребованная по всему миру профессия. Эксперты в этом нелегком деле приносят неоценимую пользу обществу. Они помогают людям справляться с проблемами и кризисами. Пройти обучение на психолога можно в данном институте.
О компании и ассортименте курсов
Московский институт психологии и психоанализа 15 лет готовит специалистов в самых востребованных направлениях. Студенты могут пройти в МИП курсы повышения квалификации или получить диплом о переподготовке в следующих областях:
- общая, детская, организационная и клиническая психология
- диетология и нутрициология (вопросы, связанные с питанием)
- консультирование (от психодиагностики до интернет-консультирования)
- психотерапия (гештальт, психоанализ и др.)
Формат занятий
Программа включает онлайн-вебинары с анализом клинических случаев и необходимую теоретическую базу. Персональные консультации и домашние задания с обратной связью помогают студентам лучше понять материал. После каждой темы проводится тестирование для проверки знаний.
Промокоды Московский институт психологии для старта в новой профессии
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