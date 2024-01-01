Психолог востребованная по всему миру профессия. Эксперты в этом нелегком деле приносят неоценимую пользу обществу. Они помогают людям справляться с проблемами и кризисами. Пройти обучение на психолога можно в данном институте.

О компании и ассортименте курсов

Московский институт психологии и психоанализа 15 лет готовит специалистов в самых востребованных направлениях. Студенты могут пройти в МИП курсы повышения квалификации или получить диплом о переподготовке в следующих областях:

общая, детская, организационная и клиническая психология

диетология и нутрициология (вопросы, связанные с питанием)

консультирование (от психодиагностики до интернет-консультирования)

психотерапия (гештальт, психоанализ и др.)

Формат занятий

Программа включает онлайн-вебинары с анализом клинических случаев и необходимую теоретическую базу. Персональные консультации и домашние задания с обратной связью помогают студентам лучше понять материал. После каждой темы проводится тестирование для проверки знаний.