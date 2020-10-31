Сеть работает в трех городах. Она открылась в 2003 году, и до сих пор пользуется популярностью у клиентов.

Главные отличия компании:

Большой выбор блюд японской кухни;



Минус 10% при самовывозе;



Постоянные акции и распродажи.

Говорить о качественных продуктах, быстрой доставке не стоит. Без этих условий ресторан не проработал бы 15 лет.