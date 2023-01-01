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Mongolshop: интернет-магазин натуральной продукции
Выбирая экологичную одежду, вы получаете комфортные, безопасные, а главное – удобные для повседневного ношения наряды на любой случай.
О компании
Интернет-магазин Монголшоп предлагает одежду из натурального сырья, собранного без вреда для животных. Производство проходит на фабриках Монголии, где обеспечивается высочайший уровень качества и контроль изготовления.
Преимущества для клиента:
- Доставка по России
- Оплата после примерки
- Ассортимент из более 600 наименований
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