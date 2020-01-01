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Промокод Московская Меховая Компания | Ноябрь 2020

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О магазине Mosmexa.ru

Mosmexa.ru - интернет-магазин с уникальным ассортиментом. Здесь вы приобретете товары из натурального меха и кожи с доставкой прямо на дом. Уровень обслуживания вы получите практически такой же, как и в элитном бутике:


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  • Размер одежды подбирается отдельно для каждого клиента. Вы присылаете магазину свои мерки. Мосмеха использует регулируемые манекены, при помощи которых полностью повторяет вашу фигуру. Затем на макет мерят 2-3 размера и подбирают тот, который лучше сидит.

  • Если размер вам все же не подошёл или вам просто не понравилась выбранная модель, верните ее. Главное, сохранить товарный вид одежды и не превышать сроки возврата.

  • Компания дает гарантию от 6 месяцев. Весь срок действия вы можете отправить шубу или пальто в сервис. Не беспокойтесь, если у вас оторвалась пуговица, порвался карман, появилась потертость.

О купонах Mosmexa

Акции и скидки Mosmexa радует клиентов чуть ли не каждый день, но обычно они распространяются только на конкретные категории или заданные товары. Если хотите получить скидку на любой заказ, зайдите на сайте БериБай и подберите купон или промокод Московской меховой компании.


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Код вставляют в специальном поле корзины. Страница обновится, и после этого сумма к оплате станет меньше.


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Здесь же, на этой странице можно получить и кэшбэк. Здесь практически нет условий и правил. Зайдите на сайт по специальной ссылке и получите отложенную скидку.

 

После завершения заказа на бонусный счет придут реальные деньги. Накопите минимальную сумму для вывода и переведите деньги на свой счет. Можно воспользоваться любой картой или электронным кошельком.

 

 

Кэшбэк можно сочетать с Мосмеха промокодами. Его можно применить во время распродажи или акции. Это прекрасный способ сделать любые свои покупки еще выгодней.

 

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