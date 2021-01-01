Промокоды Мосплитка | Сентябрь 2021
Мосплитка: интернет-магазин надежного керамогранита
Обустраивая ванную комнату, не обойтись без выбора керамогранита, сантехники и плитки. Выручить в этом вопросе готов онлайн-маркет Мосплитка. Широкий ассортимент качественных товаров, от мебели для ванной до осветительных приборов, помогут с нуля обустроить комнату по доступным ценам.
Информация о фирме
Mosplitka – магазин, где можно найти качественную плитку и более 1500 готовых дизайнерских решений для вдохновения. 55 салонов по России и интернет-маркет предлагают не только плитку и керамогранит, но и все необходимые товары для ванной комнаты, от сантехники до инженерных решений. Регулярно проводятся акции - на сайте есть специальный раздел «Скидки и акции» в каталоге.
Промокод Мосплитка – выгода рядом
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3D-дизайн для клиентов
Покупатели могут дополнительно заказать такую услугу, как 3D-дизайн интерьера. При заказе продукции в Mosplitka ru интернет-магазин подарит дизайн абсолютно бесплатно. Благодаря 3D-раскладке плитки для пола и стен, а также визуализации мебели и сантехники в помещении, можно удобно представить конечный вид ванной комнаты и подобрать плитку. Дизайнер магазина поможет учесть освещение и другие важные мелочи, а также даст советы по выбору материалов, чтобы избежать риска их несочетания между собой.
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