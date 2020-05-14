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Промокоды Mothercare (Мазекея) | Ноябрь 2020

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Используй промокод Mothercare и покупай выгодно!

Mothercare - один из самых крупных магазинов детской одежды и товаров для будущих мам. Здесь можно найти не только детские игрушки, но и товары для гигиены, детские коляски и автокресла. Для своих покупателей Мазекея часто проводит распродажи, а чтобы ваши покупки были еще дешевле, используйте действующий в Mothercare промокод на скидку.


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Как применить промокод Mothercare?

 

 

Промокод Мазекея - это отличный способ сэкономить, например, воспользуйтесь купоном на первую покупку и стоимость заказа будет дешевле. Актуальный в Mothercare купон на скидку можно найти на сервисе BeriBuy, а чтобы им воспользоваться, нужно просто его скопировать и вставить в предназначенное для этого поле, находящееся в вашей корзине.


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Особое внимание хочется уделить промокоду на бесплатную доставку, с помощью которого вы сможете сэкономить, поскольку в Мазекея бесплатная доставка осуществляется лишь от 2500 рублей.

 

 

 

Доставка в Mothercare может быть:

 

  • Курьером;

  • Почтой России;

  • Получение в магазине или в пунктах выдачи.

Становление и развитие Mothercare

Компания Мазекея была создана в 1961 году в Великобритании. Ее основателем является Селим Зикха, который по одной теории создал магазин с нуля, а по другой теории - выкупил уже имеющийся магазин.

 

После открытия первого магазина стали открываться и другие в разных странах мира. Так к 1969 году насчитывалось около 100 магазинов. Сейчас насчитывается более 100 магазинов в 53 странах мира. Это однозначно говорит о том, что магазин выбирают за качество и доступность цен во всем мире.


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Детский магазин для новорожденных и детей до 10 лет имеет большой ассортимент товаров, например, товары для кормления и купания, автокресла, коляски, детское питание, игрушки и постельные принадлежности. Также в магазине можно приобрести удобные и комфортные вещи для беременных.

 

 

Выгодные покупки в Мазекея: распродажа для девочек и мальчиков

Скидки и акции Mothercare проходят довольно часто, например, акция 50% на коляски и аксессуары, а также скидки на детское питание или средства гигиены.


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Помимо акций и специальных предложений в Mothercare можно ухватить самые дорогие товары по низким ценам во время распродаж. Распродажа в Mothercare - интернет-магазине детских товаров является отличным способом получить максимальную финансовую выгоду во время шоппинга.

 

 

 

Чтобы знать, когда начнется распродажа в Mothercare, подпишитесь на электронную рассылку, тогда вы точно будете в курсе всех самых актуальных и горячих предложениях от BeriBuy.

 

 

Клуб привилегий Mothercare

 

Если вы давно осуществляете покупки в магазине Мазекея, то вы точно знаете про программу лояльности, с помощью которой можно копить баллы и получать скидки. Также вы можете копить звезды, чтобы ваш уровень рос, а значит, и скидки становились больше.

 

Карта лояльности в Mothercare - это еще один способ экономить на покупках и получать призы.

 

 

Шоппинг, который приносит удовольствие

 

Никому не нравится платить много, а получать мало, именно поэтому скидки и акции - это отличный способ найти баланс между финансами и покупками. А если вовремя заходить на сайт БериБай, забирать актуальные промокоды, то можно еще больше сэкономить.

 

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