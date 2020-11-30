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Промокоды Нияма | Ноябрь 2020

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Купоны Нияма

Сеть японских ресторанов Нияма известна во многих городах России (Москва, Чита, Тверь). Здесь можно заказать, как суши, роллы, так и пиццу, пасту и ризотто.


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К плюсам данного заведения можно отнести наличие японской и итальянской кухни, а также быструю доставку на дом.


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