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NordVPN servers: гарантированно безопасное подключение

Чтобы пользоваться интернетом полностью конфиденциально, изменяя свой IP-адрес, пригодится сервис NordVPN. С его помощью хакеры не смогут отследить ваш онлайн-трафик, а в странах с ограничением доступа к некоторым сайтам получится без проблем их посещать.

О сервисе

Норд ВПН – расширение, при помощи которого ваш IP-адрес меняется и маскируется ваше виртуальное месторасположение. Подобный сервис необходим для доступа к ограниченным сайтам, а также для безопасного подключения к общественным Wi-Fi сетям, где есть риск того, что злоумышленники могут украсть ваши данные. При этом для защищенного подключения достаточно нажать всего пару кнопок, для отключения – аналогично.

Платформа Норд ВПН предложена в трех тарифных планах – на месяц, на год и на 2 года. Демократичная цена всего от 3 долларов в месяц делает сервис доступным для каждого. Среди главных плюсов данной площадки:

  • Высокий уровень защиты от вредоносного ПО
  • Наличие блокировщика слежения и рекламы
  • Один аккаунт для всех используемых устройств
  • Сверхбыстрые серверы для комфортного пользования интернетом без зависаний
  • Активность пользователя нигде не регистрируется

Норд ВПН расширение

Что могут дать промокоды NordVPN

Чтобы пользоваться ВПН Норд для компьютера или смартфона по сниженной цене, стоит подобрать и активировать перед оплатой купон Норд ВПН. С помощью подобного промокода можно получать не только скидки, но и другие приятные бонусы – например, бесплатный период доступа. Все актуальные купоны NordVPN уже ждут вас в каталоге проверенного сайта BeriBuy – агрегатора промокодов. Достаточно скопировать наиболее выгодный промокод и указать его перед оплатой доступа к ВПН, чтобы в полной цене оценить масштаб финансовой экономии!

Купон Норд впн

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