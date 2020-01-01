Популярная интернет-площадка Озон предлагает миллионы товаров по доступным ценам с удобной доставкой. Здесь можно подобрать всё от автотоваров до книг или детского питания, а используя промокоды Озон, покупатели получают приятные скидки и дополнительные бонусы.





История создания площадки

Изначально Озон создавался как интернет-площадка исключительно для продажи книг и видео, в 1998 году его запустила компания Reksoft в объединении с издательством Terra Fantastica. Наименование было выбрано не случайно: создатели планировали, что ozone ru интернет-магазин будет ассоциироваться у покупателей с чем-то легким для понимания, вроде одноименного газа.





Чуть позже издательство отказалось от участия в проекте по финансовым причинам, и фирма Recsoft целиком выкупила озон.ру интернет-магазин, переориентировав его с годами от продажи книг к музыкальным аудиозаписям на дисках, видео, антиквариату. В 2000-х компания перешла в руки генерального директора Геннадия Спирина и нацелилась на активное расширение ассортимента. Сегодня магазин может предложить свыше 5 миллионов позиций в 24 различных категориях товаров.

Преимущества для каждого клиента

Первое и ключевое преимущество онлайн-магазина – это около 12 различных способов оплаты вашего заказа, от обычной оплаты банковской картой до Google Pay или внутреннего счета магазина.

Также интересной окажется специальная бонусная программа магазина. Совершая заказы, покупатель может накапливать бонусные баллы и использовать их для последующей частичной оплаты – это своеобразная дополнительная скидка. Один балл равен одному рублю, подобными баллами можно оплатить до 25% от стоимости товара. Это отличный вариант того, как купить на Озоне с максимальной скидкой все самое необходимое (за исключением ряда категорий товаров, на которые данные баллы не распространяются).

Также Озон активно предлагает постоянным покупателям обзавестись фирменной банковской картой Ozon.Card – ей можно пользоваться по всему миру и за совершаемые оплаты получать особые баллы Ozon.Card, начисляемые в виде кэшбэка.





Как и для чего используют промокоды ozon

Практически каждый посетитель этого интернет-магазина рано или поздно озадачивается вопросом, как получить скидку на озоне. Для этого площадка активно участвует в программе поддержки промокодов – это специальный код озон на скидку из сочетания букв и цифр, которые необходимо указывать во время осуществления заказа.

Данные коды могут отличаться тем, какой бонус они дают покупателю:

Определенный процент скидки на категории товаров;



Участие в ограниченной акции;



Возможность бесплатной доставки;



Скидка в фиксированной сумме за первый заказ через приложение, и др.

Постоянные покупатели знают, что найти актуальные для Озон промокоды на скидку можно на специальных сайтах-агрегаторах, одним из которых является БериБай. Здесь ежедневно актуализируются все скидочные промокоды для крупнейших интернет-площадок. Воспользоваться подобным купоном просто: достаточно на БериБай ознакомиться со всеми актуальными предложениями, выбрать наиболее подходящее для вас кодовое слово Озон и указать его в специальной строке во время оформления онлайн-заказа.





Сумма пересчитается автоматически, либо появится информация о положенном вам ином бонусе. Разобравшись, как получить кодовое слово на озоне, главное не забывать использовать его до окончания срока акции, ведь каждый код имеет ограниченный период действия.

Отдельно стоит отметить промокод Озон на первый заказ через приложение – он позволяет получить дополнительные бонусы при совершении покупки через специальное приложение для смартфона.