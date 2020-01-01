Промокоды и кодовое слово Озон (Ozon.ru) | Ноябрь 2020
Интернет-магазин Ozon: купоны и промокоды
Популярная интернет-площадка Озон предлагает миллионы товаров по доступным ценам с удобной доставкой. Здесь можно подобрать всё от автотоваров до книг или детского питания, а используя промокоды Озон, покупатели получают приятные скидки и дополнительные бонусы.
История создания площадки
Изначально Озон создавался как интернет-площадка исключительно для продажи книг и видео, в 1998 году его запустила компания Reksoft в объединении с издательством Terra Fantastica. Наименование было выбрано не случайно: создатели планировали, что ozone ru интернет-магазин будет ассоциироваться у покупателей с чем-то легким для понимания, вроде одноименного газа.
Чуть позже издательство отказалось от участия в проекте по финансовым причинам, и фирма Recsoft целиком выкупила озон.ру интернет-магазин, переориентировав его с годами от продажи книг к музыкальным аудиозаписям на дисках, видео, антиквариату. В 2000-х компания перешла в руки генерального директора Геннадия Спирина и нацелилась на активное расширение ассортимента. Сегодня магазин может предложить свыше 5 миллионов позиций в 24 различных категориях товаров.
Преимущества для каждого клиента
Первое и ключевое преимущество онлайн-магазина – это около 12 различных способов оплаты вашего заказа, от обычной оплаты банковской картой до Google Pay или внутреннего счета магазина.
Также интересной окажется специальная бонусная программа магазина. Совершая заказы, покупатель может накапливать бонусные баллы и использовать их для последующей частичной оплаты – это своеобразная дополнительная скидка. Один балл равен одному рублю, подобными баллами можно оплатить до 25% от стоимости товара. Это отличный вариант того, как купить на Озоне с максимальной скидкой все самое необходимое (за исключением ряда категорий товаров, на которые данные баллы не распространяются).
Также Озон активно предлагает постоянным покупателям обзавестись фирменной банковской картой Ozon.Card – ей можно пользоваться по всему миру и за совершаемые оплаты получать особые баллы Ozon.Card, начисляемые в виде кэшбэка.
Как и для чего используют промокоды ozon
Практически каждый посетитель этого интернет-магазина рано или поздно озадачивается вопросом, как получить скидку на озоне. Для этого площадка активно участвует в программе поддержки промокодов – это специальный код озон на скидку из сочетания букв и цифр, которые необходимо указывать во время осуществления заказа.
Данные коды могут отличаться тем, какой бонус они дают покупателю:
- Определенный процент скидки на категории товаров;
- Участие в ограниченной акции;
- Возможность бесплатной доставки;
- Скидка в фиксированной сумме за первый заказ через приложение, и др.
Постоянные покупатели знают, что найти актуальные для Озон промокоды на скидку можно на специальных сайтах-агрегаторах, одним из которых является БериБай. Здесь ежедневно актуализируются все скидочные промокоды для крупнейших интернет-площадок. Воспользоваться подобным купоном просто: достаточно на БериБай ознакомиться со всеми актуальными предложениями, выбрать наиболее подходящее для вас кодовое слово Озон и указать его в специальной строке во время оформления онлайн-заказа.
Сумма пересчитается автоматически, либо появится информация о положенном вам ином бонусе. Разобравшись, как получить кодовое слово на озоне, главное не забывать использовать его до окончания срока акции, ведь каждый код имеет ограниченный период действия.
Отдельно стоит отметить промокод Озон на первый заказ через приложение – он позволяет получить дополнительные бонусы при совершении покупки через специальное приложение для смартфона.
Огромный выбор для дома, офиса и дачи
Торговая площадка Озон способна удивить даже самых искушенных покупателей. Здесь легко можно приобрести антикварную посуду, винтажную бижутерию и коллекционные вещи. Помимо этого, магазин радует широким ассортиментом повседневных вещей с возможностью доставки до двери, в пункт выдачи, почтой России или до постаматов.
Сегодня посетители без труда могут выбрать и заказать товары с доставкой на дом из следующих категорий:
- Дом и сад, мебель и бытовая техника;
- Красота и здоровье, аптека, товары для взрослых;
- Строительство и ремонт, автотовары;
- Продукты питания, товары для животных;
- Ювелирные украшения, хобби и творчество, музыка и видео.
Отдельный бонус – это возможность приобретать в этом интернет-маркете авиа и ж/д билеты по всему миру. Для этого разработан особый сервис Ozon.Travel – здесь же можно подобрать программу страхования для поездки, выбрать подходящий отель и заказать трансферы. Существует даже возможность приобрести подарочный сертификат на путешествие – а если при покупке использовать для Озон купон на скидку, подарок будет выгодным еще и для вас с точки зрения экономии.
Озон премиум: секреты льготной подписки
Отдельная изюминка магазина – это специальная подписка Озон премиум, открывающая доступ к эксклюзивным ценам на многие товары с возможностью бесплатной доставки и периодом 60 дней на возврат товара. Поучаствовать в подписке ozon premium бесплатно не получится, поскольку этот эксклюзивный сервис дает множество бонусов, включая приоритетную линию поддержки для клиента. Пользователь может сам выбирать удобный для него тариф подписки – от трехмесячного до годового, при этом годовая подписка окажется самой выгодной с точки зрения стоимости.
Если для вас актуально узнать, как получить премиум на озон бесплатно или по сниженной стоимости, можно подобрать промокоды со скидкой на подписку. Подобные кодовые слова ozon для подписки на Премиум бывают не всегда – их нужно отслеживать. Найти актуальный промокод на озон на сегодня всегда можно на сайте-агрегаторе БериБай.
Активировать подписку на Озон Премиум просто: необходимо выбрать тариф в специальном разделе интернет-магазина и добавить его в корзину, он появится там в специальном разделе «подписки». Чтобы пользоваться подпиской, нужно будет разово привязать свою банковскую карточку для автоматического списания средств при следующем продлении подписки. При этом магазин уважает права клиентов и предоставляет возможность вернуть стоимость за неиспользованные дни подписки – если клиент отказывается от нее до истечения оплаченного срока, часть стоимости будет зачислена пропорционально оставшемуся периоду.
Акции и распродажи – покупки на выгодных условиях
КиберПонедельник и Черная Пятница – одни из самых популярных распродаж, в которых интернет-магазин Ozon неизменно принимает участие. Популярные интернет-акции подразумевают возможность покупки товаров со скидками до 70-80%.
Отдельно в каталоге магазина можно обратить внимание на два специальных раздела – акции и дисконт. В разделе «акции» собраны все ограниченные акции из серии 1+1=3 и т.д. В разделе «дисконт» можно присмотреть понравившиеся товары из всех скидочных. Вас приятно порадует возможность сортировать товары со скидками не только по категории, но и по размеру, цвету, бренду и другим параметрам. Осталось добавить кодовое слово или сертификат Озон, подобранные на сайте-агрегаторе БериБай, чтобы сделать свою покупку максимально выгодной.
Разобравшись, как использовать для Ozon купоны и промокоды, а также активно участвуя в программах лояльности непосредственно от интернет-магазина, можно приятно экономить на совершении как повседневных, так и особо важных покупок. Интернет-площадка Озон.ру работает 24/7 и будет рада каждому новому клиенту!
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