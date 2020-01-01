Папа Джонс специализируется на американской пицце, но в меню есть и классические итальянские сочетания. Там же вы закажите закуски, салаты, разнообразные напитки.

В России первое место с таким названием открыли в Москве. Сегодня эти пиццерии есть во всех крупных городах.

Папа Джонс известен во всем мире. Первый ресторан открыт еще в 1984 году. В 2019 сеть насчитывает 5 тыс. заведений в 46 странах.

На Papajohns.ru можно выбрать вариант начинки или сделать собственную пиццу, добавив до 10 разных компонентов:

Классические овощи вроде томатов или сладкого перца;



Специи: орегано, чеснок или острый перчик;



Разные виды колбас, в том числе и чоризо;



Нежирная ветчина или куриная грудка;



Сочетание морепродуктов;



Один из 5 видов сыров или их смесь.





Еще вы выбираете размер пиццы: 23, 30, 35 или 40 см. При дополнительной оплате можно добавить сырные или колбасные борта.





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У компании есть бонусная система. За каждые 100 руб. в заказе вы получаете 5 баллов. При дальнейших покупках бонусы используют для оплаты.

Доставка и оплата

Рестораны заведения работают только днем, но доставка доступна круглые сутки. Заказ займет несколько минут, а ваша пицца будет на столе уже через 40–80 минут.

Оплатить покупку можно на сайте любым удобным способом или уже при получении. В крупных городах курьер принимает карты, в мелких — для оплаты при получении зачастую подходят только наличные.





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