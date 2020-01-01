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Промокоды Папа Джонс | Ноябрь 2020

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Ресторан пиццерии PAPA JOHN'S

Папа Джонс известен во всем мире. Первый ресторан открыт еще в 1984 году. В 2019 сеть насчитывает 5 тыс. заведений в 46 странах.


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В России первое место с таким названием открыли в Москве. Сегодня эти пиццерии есть во всех крупных городах.

 

 

 

Папа Джонс специализируется на американской пицце, но в меню есть и классические итальянские сочетания. Там же вы закажите закуски, салаты, разнообразные напитки.


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На Papajohns.ru можно выбрать вариант начинки или сделать собственную пиццу, добавив до 10 разных компонентов:

  • Классические овощи вроде томатов или сладкого перца;

  • Специи: орегано, чеснок или острый перчик;

  • Разные виды колбас, в том числе и чоризо;

  • Нежирная ветчина или куриная грудка;

  • Сочетание морепродуктов;

  • Один из 5 видов сыров или их смесь.


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Еще вы выбираете размер пиццы: 23, 30, 35 или 40 см. При дополнительной оплате можно добавить сырные или колбасные борта.


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В любой день для вас доступны в Папа Джонс Пицца промокоды. Они снизят стоимость заказа. Проще всего подобрать код купона во время распродаж, например, в КиберПонедельник и Черную Пятницу.

 

 

 

У компании есть бонусная система. За каждые 100 руб. в заказе вы получаете 5 баллов. При дальнейших покупках бонусы используют для оплаты.

 

 

Доставка и оплата

 

Рестораны заведения работают только днем, но доставка доступна круглые сутки. Заказ займет несколько минут, а ваша пицца будет на столе уже через 40–80 минут.

 

Оплатить покупку можно на сайте любым удобным способом или уже при получении. В крупных городах курьер принимает карты, в мелких — для оплаты при получении зачастую подходят только наличные.


 

 

 

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В специальном разделе на сайте компании вы всегда найдете интересные акции. Например, скидка в 30% на первый заказ.


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Постоянные покупатели пользуются промокодами. Новые купоны Папа Джонс Пицца обычно выпускает партиями. У каждого есть свой срок действия или ограничения на количество использований. Поэтому, если вы хотите покупать пиццу со скидкой, лучше постоянно мониторить такие предложения.

 

 

 

Есть простой способ, сайт БериБай. Мы собираем все промокоды Papa John s в одном месте. Если зарегистрируетесь и подпишитесь на рассылку, узнаете о новых акциях самыми первыми.


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