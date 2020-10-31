Промокоды Перекресток | Ноябрь 2020
Преимущества интернет-магазина Перекресток
Перекрёсток – это сеть продуктовых магазинов по всей России. Чтобы закупиться в нем, вам необязательно выходить из дома. У компании есть удобный интернет-магазин.
У него масса преимуществ:
- Магазин доставляет продукты, срок годности которых не меньше 50%. Например, если печенье хранится год, то к вам не попадет упаковка, выпущенная более 6 месяцев назад.
- От любой позиции в заказе можно отказаться, даже в момент доставки. Это особенно удобно при выборе овощей и мяса. Важно узнать, как они выглядят, перед покупкой. Если внешний вид продуктов вас не устроит, просто откажитесь.
- В магазине Перекресток есть промокод на первую покупку онлайн. Если вы хотите испробовать магазин, и не уверены, будет ли пользоваться им в дальнейшем, такая скидка придется только кстати.
- И на складе, и в машине доставки поддерживается постоянная температура, которая необходима для хранения пищи. Замороженные продукты доставляются в боксах с сухим льдом.
- Вы можете сами выбрать, в какое время вам привезти заказ. Доставка работает с 8:00 до 24:00.
- Компания регулярно проводит распродажи. В этом году магазин даже не обошел стороной популярные сегодня КиберПонедельник и Черную Пятницу в Перекрёсток.
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- Доступны любые способы оплаты. Вы сможете провести платеж, как при оформлении, так и при получении товара. У курьеров есть переносные терминалы, позволяющие расплачиваться картами любых банков.
- У магазина есть бонусная система. Правда, дает Перекресток не купон на скидку, а полноценную банковскую карту. Она не только предоставляет бонусы и скидки, ей можно оплачивать любые покупки в обычных магазинах и в интернете.
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Как получить промокод в интернет-магазин Перекресток?
Есть несколько способов экономии на покупках. Самый простой — это промокод в интернет-магазин Перекресток. Они бывают разными. Одни дают скидку в несколько процентов, другие предоставляют бонусы.
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Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно ввести код при оплате заказа. Сумма в корзине обновится автоматически, и вы сможете сразу же увидеть, сколько сэкономите.
С акциями компании все еще проще. Просто нажмите на ссылку напротив описания и зайдите в магазин.
Какая бы ни была распродажа в перекрестке сегодня, вы всегда сможете совмещать ее еще и с кодами или бонусной программой. Такие сочетания позволяют сделать любые покупки максимально выгодными.
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