Открыть Хит! 4 пиццы всего за 990 руб! Показать код ****** ******

В состав сета за 990 р. входят 4 пиццы 30 см: Пепперони Грибы, Маргарита, Дабл Чиз, ... Подробнее > СливочнаяВы можете выбрать один из сетов и добавить его неограниченное количество раз: 4 пиццы за 990 р. вместо 2100 р.​ 4 пиццы за 1390 р. вместо 2410 р. (с Мясной) 5 пицц за 1690 р. вместо 3145 р. (с Мясной и 4 Сыра) Скрыть