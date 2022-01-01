Промокоды Твоя Пицца | Сентябрь 2022
Пиццерия Твоя Пицца: доставка на дом
Побаловать себя чем-то сытным и вкусным никогда не бывает лишним. Сеть Тануки предлагает отличный вариант!
О компании
Ресторан Твоя Пицца от Тануки (TanukiFamily) предлагает заказать невероятную пиццу по авторским рецептам. Шеф разработал уникальное темное тесто с чернилами каракатицы и продолжает удивлять покупателей. Даже на второй день вкус блюда будет таким же сочным за счет особых рецептур.
Вы точно оцените:
- Доставку бесплатно от 45-ти минут
- Оригинальное сочетание ингредиентов и начинок
- Возможность выбирать светлое или темное тесто, изменять состав начинки
- Разные способы оплаты (картой, наличными курьеру)
Комбинации для выгодной экономии
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