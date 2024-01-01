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О компании

Psycholesson — школа, которая предоставляет профессиональное обучение для тех, кто нацелен покорить профессию “психолог”. Обучение онлайн позволяет получать знания и навыки в удобное для вас время и в любой точке. Ассортимент включает профессиональную переподготовку по таким направлениям, как психолог-консультант и детский психолог, что открывает широкие перспективы для вашей карьеры. По окончании курсов вы получите диплом о профессиональной переподготовке, который подтвердит вашу квалификацию и поможет в трудоустройстве.

Преимущества: