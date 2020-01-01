Промокоды REG.RU | Ноябрь 2020
Что такое REG.ru?
REG.ru – это безусловный лидер среди регистраторов доменных имен в России. Именно здесь были приобретены электронные адреса для Mail.ru Group, вДудь, телеканала Пятница, радио Европа Плюс, Альфа-банка, сервиса КупиКупон и многих других.
Свою работу компания начала в 2006 году. Сегодня у нее на обслуживании 3 млн доменов. В число ее клиентов входит более 1,9 млн людей и компаний.
Преимущества REG.ru
- Большой выбор доменных зон. На сервисе представлены практически все доступные сегодня варианты;
- Вместе с регистрацией домена вам предоставляется защита от DDoS-атак и спама. Сервис заботится о безопасности своих клиентов;
- В любой момент можно получить купон или промокод Рег.ру, предоставляющий скидку на любые услуги компании;
- Доступны любые способы оплаты: от банковских карт до электронных кошельков;
- Действует реферальная программа. Если вы будет рекламировать сервис и привлекать на него новых клиентов, REG.ru поделится с вами частью полученной прибыли.
Как получить промокод Reg.ru?
Магазин никогда не отличался высокими ценами. Здесь всегда можно приобрести имя для сайта по привлекательной цене. Часто действуют акции, регулярно проводят распродажи. Во время Киберпонедельника или Черной Пятницы и вовсе дают скидки до 70%.
Кроме всего этого, вы в любой момент можете получить промокод REG.ru на продление домена или хостинга. Все подобные предложения собраны на сайте БериБай. Вам только нужно скопировать код скидки со страницы и вставить его в поле при оформлении заказа.
Здесь же вы можете получить кэшбэк. При покупке домена, оплате SSL-сертификата или любой другой услуги часть затраченных денег вернется на ваш счет. Нужно только зайти на сайт по специальной ссылке. Ее вы найдете в верхней части страницы.
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