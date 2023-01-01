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Промокоды RGW magazin | Июль 2023

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Топ-Сантехника

РГВ: душевые ограждения и фурнитура по разумной цене

Заказывайте товары для ванных комнат в один клик с доставкой по России и наслаждайтесь современной сантехникой.

О компании

Интернет-магазин РГВ предлагает ассортимент, изготовленный на высокоточном оборудовании из Германии - свыше 2000 наименований, среди которых: перегородки, ограждения, смесители, поддон для душевой кабины и не только.

Преимущества для покупателя:

  • Наличие расширенной гарантии
  • Современный дизайн изделий
  • Акции и промокоды РГВ на скидку

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