Промокоды Roca | Апрель 2021
Roca: интернет-магазин сантехники с идеальным дизайном
Занимаясь обустройством ванной комнаты, важно с особым вниманием отнестись к выбору сантехники и сопутствующей мебели. Найти практичные варианты ванн или тумб под раковину по доступным ценам можно в компании Roca, сантехника которой удивляет инновационным подходом и неизменным качеством. А специальный купон Roca,используемый при онлайн-покупках, поможет существенно снизить цены, представленные в каталоге.
Краткая информация о компании
Испанский бренд Roca (Рока) берет свое начало в 1917 году, когда в Барселоне силами двух братьев Рока открылся завод по изготовлению отопительных чугунных радиаторов. Добившись успеха в данной сфере, фирма стала активно расширять производство и пополнять ассортимент, решив переориентироваться на продажи сантехнической продукции. На рынке России компания появилась в 2004 году, выкупив несколько более мелких фирм и запустив собственные заводы по производству акриловых ванн.
Сегодня крупный холдинг Roca Group успешно реализует свою продукцию в 170 странах (открыв более 70 заводов), делая акцент на постоянное внедрение новых технологий при производстве. В ассортименте интернет-магазина можно найти следующие товары:
- Ванны, раковины, душевые кабины и поддоны
- Смесители, унитазы, комплектующие и аксессуары для ванной
- Биде, писсуары, панели смыва, smart-унитазы
- Мебель для ванной (шкафы-колонны, тумбы, зеркала, зеркальные шкафы)
Roca промокод – секреты использования
Желающим получить скидки при заказе сантехники Roca стоит воспользоваться промокодом – особой комбинацией из букв или цифр, действующей короткое время и дающей покупателю скидку, бесплатную доставку или возможность поучаствовать в секретной акции. Поскольку купоны действуют недолго, лучше всего искать их на безопасных сайтах, где не придется проверять актуальность (например, на сайте БериБай). Чтобы активировать найденный код, достаточно скопировать его, перейти в интернет-магазин и добавить туда все необходимые товары. Далее в корзине, справа над стоимостью, будет серое окно «введите код» - вставив туда комбинацию и нажав на кнопку «применить», вы увидите изменение суммы в меньшую сторону. Если код не сработал – нужно проверить, целиком ли он был скопирован и нет ли лишних пробелов в конце, либо в начале комбинации.
Важно помнить: одни промокоды могут использоваться без ограничений, а у других есть условия для активации. Это может быть покупка товара на определенную сумму, либо заказ конкретных категорий товаров. Детальная информация всегда содержится в описании промокода для удобства покупателя.
Акции и распродажи – все для вашей выгоды
В поисках идеального решения для ванной комнаты стоит обязательно заглянуть в раздел Outlet на сайте – здесь производитель регулярно собирает товары из прошлых коллекций со скидками до 90%. Подобная распродажа проводится на все категории товаров и позволяет неплохо сэкономить, если для вас не приоритетно выбирать сантехнику последних коллекций. Также не стоит упускать из виду раздел «акции». Заглядывая сюда, можно найти интересные варианты: так например, это может быть акция с подарочной системой инсталляции при покупке smart-унитаза, или дополнительная скидка для новых клиентов.
Решивших оформить свой первый заказ. Большая часть акций может суммироваться с промокодами, давая покупателю двойную выгоду.
Помощь в выборе дизайна
Среди широкого ассортимента можно растеряться. Поэтому в помощь покупателям компания подготовила целостные коллекции сантехники – достаточно определиться со стилем и можно спокойно покупать все товары из данной коллекции. Найти свое вдохновение здесь сможет каждый: это может быть коллекция в идеально белых тонах, стилизация под мрамор, использование древесных элементов или хромированные акценты. Достаточно нажать на любую коллекцию в соответствующем разделе на сайте интернет-маркета Roca, чтобы получить полную подборку сантехники, от раковины до крышки для биде. Достаточно добавить все в корзину, сделать оплату и можно приступать к созданию вашего идеального дизайна.
Сантехника от популярного испанского бренда Roca – отличный выбор для тех, кто ценит сочетание комфорта, практичности и утонченного дизайна в ванной комнате. Широкий ассортимент, быстрая доставка и сниженные цены гарантированы каждому, кто решит оформить онлайн-заказ в магазине с применением специального промокода, подобрать который можно на площадке БериБай.
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