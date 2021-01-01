Занимаясь обустройством ванной комнаты, важно с особым вниманием отнестись к выбору сантехники и сопутствующей мебели. Найти практичные варианты ванн или тумб под раковину по доступным ценам можно в компании Roca, сантехника которой удивляет инновационным подходом и неизменным качеством. А специальный купон Roca,используемый при онлайн-покупках, поможет существенно снизить цены, представленные в каталоге.

Краткая информация о компании

Испанский бренд Roca (Рока) берет свое начало в 1917 году, когда в Барселоне силами двух братьев Рока открылся завод по изготовлению отопительных чугунных радиаторов. Добившись успеха в данной сфере, фирма стала активно расширять производство и пополнять ассортимент, решив переориентироваться на продажи сантехнической продукции. На рынке России компания появилась в 2004 году, выкупив несколько более мелких фирм и запустив собственные заводы по производству акриловых ванн.

Сегодня крупный холдинг Roca Group успешно реализует свою продукцию в 170 странах (открыв более 70 заводов), делая акцент на постоянное внедрение новых технологий при производстве. В ассортименте интернет-магазина можно найти следующие товары:

Ванны, раковины, душевые кабины и поддоны

Смесители, унитазы, комплектующие и аксессуары для ванной

Биде, писсуары, панели смыва, smart-унитазы

Мебель для ванной (шкафы-колонны, тумбы, зеркала, зеркальные шкафы)

Roca промокод – секреты использования

Желающим получить скидки при заказе сантехники Roca стоит воспользоваться промокодом – особой комбинацией из букв или цифр, действующей короткое время и дающей покупателю скидку, бесплатную доставку или возможность поучаствовать в секретной акции. Поскольку купоны действуют недолго, лучше всего искать их на безопасных сайтах, где не придется проверять актуальность (например, на сайте БериБай). Чтобы активировать найденный код, достаточно скопировать его, перейти в интернет-магазин и добавить туда все необходимые товары. Далее в корзине, справа над стоимостью, будет серое окно «введите код» - вставив туда комбинацию и нажав на кнопку «применить», вы увидите изменение суммы в меньшую сторону. Если код не сработал – нужно проверить, целиком ли он был скопирован и нет ли лишних пробелов в конце, либо в начале комбинации.

Важно помнить: одни промокоды могут использоваться без ограничений, а у других есть условия для активации. Это может быть покупка товара на определенную сумму, либо заказ конкретных категорий товаров. Детальная информация всегда содержится в описании промокода для удобства покупателя.

Акции и распродажи – все для вашей выгоды

В поисках идеального решения для ванной комнаты стоит обязательно заглянуть в раздел Outlet на сайте – здесь производитель регулярно собирает товары из прошлых коллекций со скидками до 90%. Подобная распродажа проводится на все категории товаров и позволяет неплохо сэкономить, если для вас не приоритетно выбирать сантехнику последних коллекций. Также не стоит упускать из виду раздел «акции». Заглядывая сюда, можно найти интересные варианты: так например, это может быть акция с подарочной системой инсталляции при покупке smart-унитаза, или дополнительная скидка для новых клиентов.

Решивших оформить свой первый заказ. Большая часть акций может суммироваться с промокодами, давая покупателю двойную выгоду.