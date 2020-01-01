Промокоды Ru-Center | Ноябрь 2020
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Все клиенты компании REG.RU могут получить скидку до 45% на хостинг при заказе или продлении ... Подробнее > услуги более чем на 3 месяца. Чтобы воспользоваться скидкой, при оформлении укажите, на какой срок хотите заказать или продлить услугу (от 3 до 36 месяцев). Чем дольше период действия хостинга, тем больше скидка! Максимальная скидка 45% возможна при выборе 36 месяцев в счёте. Кроме того в мастере заказа вы можете воспользоваться ещё одним предложением от REG.RU: зарегистрировать домены в зонах .RU/.РФ совершенно бесплатно! В старом мастере заказа в зависимости от тарифа вам будет предоставлен промокод на регистрацию доменов по условиям акции. В новом мастере, который скоро будет доступен всем желающим, вы сможете подобрать, зарегистрировать и добавить на хостинг свои домены совершенно бесплатно, в зависимости от срока заказа хостинга < Скрыть
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Услуги Ru-Center
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- Виртуальный хостинг. Надежная платформа для всех сайтов: от одностраничников до полноценных интернет-магазинов;
- SSL-сертификат. Максимальная безопасность для любых ваших проектов. Большие возможности для продвижения сайта в поисковой выдаче;
- CMS-хостинг. Удобная платформа для создания сайтов любой сложности. Домен и сертификат безопасности вы получаете в подарок;
- Почта на домене. Автоматически с этим вы приобретает защиту от спама;
- SSD хостинг. Обеспечивает максимальную скорость прогрузки страниц. Кроме того, при такой работе обеспечивается максимальная безопасность от DDoS-атак.
Скидки и промокоды Nic.ru
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