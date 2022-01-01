Видео – один из важнейших вариантов продвижения бизнеса и способ донесения информации до общества. Благодаря медиа-сообществу Хохлов – Сабатовский можно стать экспертом в видеосфере, школа даст все знания с нуля до проф-уровня.

О компании

Платформа Хохлов – Сабатовский специализируется на обучении топовым инструментам для съемок и видеомонтажа. В доступном онлайн-формате ученики России и СНГ узнают, как работать с видеоматериалами, какими объективами или программами для обработки лучше пользоваться.

Здесь доступны следующие направления и курсы по монтажу:

Режиссер

Моушн-дизайнер

Оператор

Монтажер

Цветокоррекция

Сценарное мастерство и др.

В топе продаж – курс режиссуры screenlife кино от Тимура Бекмамбетова. Всего за полгода можно освоить навыки screenlife проектов и даже создать свой первый фильм.