Главная > Все магазины > Sabatovsky
Перейти в магазин

Промокоды Sabatovsky (Сабатовский) | Февраль 2022
Промокоды похожих магазинов
Скидка -5% по промокоду на все курсы
Показать код
******
Акция распространяется на все Курсы, Профессии и Видеомодули, Акция доступна для всех клиентов ... Подробнее > магазина; Акция доступна без ограничений по сумме заказа; Не суммируется по другим предложениям/скидками. < Скрыть
Скидка 1000 руб. на годовой доступ
Показать код
******
Промокод действует на годовой доступ
Скидка 5% на все курсы IMBA
Показать код
******
Скидка 5% на все курсы IMBA, суммируется со скидкой на сайте
Доп. скидка -15% по промокоду
Осталось: 10 дней
Показать код
******
Дополнительная скидка на покупку любого курса, не суммируется с другими промокодами. ... Подробнее > Суммируется со скидкой на сайте < Скрыть
SALE до 30%! Распродажа на Сегодня!
Показать скидку
Не упустите возможность сэкономить!
SALE до 30%! Распродажа на Сегодня! + Подарок
Показать скидку
Не теряйте шанса сэкономить и получить подарок при покупки курса!
SALE до 30%! Скидки на самые популярные курсы на Сегодня
Показать скидку
Покупай когда выгодно!
SALE до 30%! Горячие предложения на Сегодня!
Показать скидку
Не упустите возможность сэкономить!
SALE до 30% на обучение! Актуальные акции на Сегодня!
Показать скидку
Не упустите возможность сэкономить!
SALE до 30%! Горячие предложения на Сегодня!
Показать скидку
Следите за актуальными скидками!
Похожие магазины
Эколь
Talentsy
Loftschool
Contented
Бруноям
Interra
Среда обучения
Imba
Уроки Легенд
City Business School

Сабатовский – платформа для вашей видео-индустрии

Видео – один из важнейших вариантов продвижения бизнеса и способ донесения информации до общества. Благодаря медиа-сообществу Хохлов – Сабатовский можно стать экспертом в видеосфере, школа даст все знания с нуля до проф-уровня.

О компании

Платформа Хохлов – Сабатовский специализируется на обучении топовым инструментам для съемок и видеомонтажа. В доступном онлайн-формате ученики России и СНГ узнают, как работать с видеоматериалами, какими объективами или программами для обработки лучше пользоваться.

сабатовский курс по монтажу

Здесь доступны следующие направления и курсы по монтажу:

  • Режиссер
  • Моушн-дизайнер
  • Оператор
  • Монтажер
  • Цветокоррекция
  • Сценарное мастерство и др.

В топе продаж – курс режиссуры screenlife кино от Тимура Бекмамбетова. Всего за полгода можно освоить навыки screenlife проектов и даже создать свой первый фильм.

Промокоды Sabatovsky – ваша реальная выгода

Планируя начать осваивать азы работы с видеофайлами, используйте промокод Сабатовский. Он находится в каталоге сервиса промокодов BeriBuy – найти актуальный купон на скидку займет не больше пары минут. Копируйте код на BeriBuy и указывайте на сайте школы перед совершением оплаты выбранного курса.

sabatovsky промокод

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина