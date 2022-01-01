Промокоды Sabatovsky (Сабатовский) | Февраль 2022
Сабатовский – платформа для вашей видео-индустрии
Видео – один из важнейших вариантов продвижения бизнеса и способ донесения информации до общества. Благодаря медиа-сообществу Хохлов – Сабатовский можно стать экспертом в видеосфере, школа даст все знания с нуля до проф-уровня.
О компании
Платформа Хохлов – Сабатовский специализируется на обучении топовым инструментам для съемок и видеомонтажа. В доступном онлайн-формате ученики России и СНГ узнают, как работать с видеоматериалами, какими объективами или программами для обработки лучше пользоваться.
Здесь доступны следующие направления и курсы по монтажу:
- Режиссер
- Моушн-дизайнер
- Оператор
- Монтажер
- Цветокоррекция
- Сценарное мастерство и др.
В топе продаж – курс режиссуры screenlife кино от Тимура Бекмамбетова. Всего за полгода можно освоить навыки screenlife проектов и даже создать свой первый фильм.
Промокоды Sabatovsky – ваша реальная выгода
Планируя начать осваивать азы работы с видеофайлами, используйте промокод Сабатовский. Он находится в каталоге сервиса промокодов BeriBuy – найти актуальный купон на скидку займет не больше пары минут. Копируйте код на BeriBuy и указывайте на сайте школы перед совершением оплаты выбранного курса.
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