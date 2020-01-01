Промокоды СантехМолл | Ноябрь 2020
СантехМолл
Сантех Молл — интернет-магазин с огромным выбором. Здесь 70 тыс. товаров и ассортимент пополняется каждый день. Перед покупкой советуем подобрать в Сантехмолл купоны на скидку. Там вы сможете сэкономить до 30% без акций и распродаж.
О магазине СантехМолл
Это настоящий гипермаркет сантехники, товаров для ванной и туалета. Его открыли в 2014 году.
За небольшой срок работы магазин смог стать одним из самых популярных в рунете. Причина этому - опыт прежней работы. В 2014 был создан онлайн-магазин, сама же сеть работает 20 лет.
Ассортимент и услуги
Количество товаров поражает:
- Сантехника: унитазы, ванны, любые виды душевых кабин.
- Комплектующие: трубы, смесители, полотенцесушители.
- Мебель: тумбы, зеркала, выдвижные и подвесные ящики.
- Аксессуары: милые дизайнерские вещицы и функциональные предметы.
- Фильтры для воды: полные системы и картриджи к ним.
В каждой категории выбор из тысяч товаров.
Скидки и купоны Santehmoll.ru
Акции и скидки – наша любимая тема. Сэкономить на сайте можно несколькими способами. Здесь есть раздел с распродажей и уцененными товарами.
Вам повезло, если все необходимое уже оказалось со скидкой. Что делать, если все не так? Найдите код на скидку.
Все новости о скидках собраны на страницах БериБай. Найдете, что вам подходит, скопируйте промокод и вставьте его в поле при оформлении заказа.
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