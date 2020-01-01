Главная > Все магазины > СантехМолл
Перейти в магазин

Промокоды СантехМолл | Ноябрь 2020

Промокоды похожих магазинов
Скидка 6000 рублей при покупке от 30000 рублей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Действуют только на категории: https://goods.ru/catalog/shiny/ и ... Подробнее > https://goods.ru/catalog/kolesnye-diski/ Ограничения: 1 заказ на одного пользователя. Доступны для всех пользователей goods.ru < Скрыть
Скидка 1000 рублей при покупке от 10000 рублей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Действуют только на категории: https://goods.ru/catalog/shiny/ и ... Подробнее > https://goods.ru/catalog/kolesnye-diski/ Ограничения: 1 заказ на одного пользователя. Доступны для всех пользователей goods.ru < Скрыть
Скидка 250 рублей при заказе от 500 рублей для Новых покупателей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Cкидки 250 рублей при заказе от 500 рублей для новых покупателей с доставкой в страны России и ... Подробнее > СНГ не включая Украину, количество активаций ограничено. < Скрыть
Скидка 4$ на Все! Только Сегодня!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Скидка на 4$ от покупки на 5$ Совершите выгодную покупку!
Скидка 700 рублей при покупке от 6000 рублей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Только для новых пользователей
Скидка 1400 рублей при покупке от 5000 рублей для всех пользователей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Распространяется на ... Подробнее > категории: "https://goods.ru/catalog/zhenskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/zhenskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/sumki-i-aksessuary/ " < Скрыть
Скидка 2000 рублей при покупке от 7000 рублей для всех пользователей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Распространяется на ... Подробнее > категории: "https://goods.ru/catalog/zhenskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/zhenskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/sumki-i-aksessuary/ " < Скрыть
Скидка 300р. на любой заказ!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Cкидку 300 рублей при заказе от 2400 рублей для всех покупателей с доставкой в страны России и ... Подробнее > СНГ не включая Украину, количество активаций ограничено. < Скрыть
Скидка 3000 рублей при покупке от 10 000 рублей для всех пользователей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Распространяется на ... Подробнее > категории: "https://goods.ru/catalog/zhenskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-odezhda/ https://goods.ru/catalog/zhenskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/muzhskaya-obuv/ https://goods.ru/catalog/sumki-i-aksessuary/ " < Скрыть
Скидка 4000 рублей при покупке от 20000 рублей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Действуют только на категории: https://goods.ru/catalog/shiny/ и ... Подробнее > https://goods.ru/catalog/kolesnye-diski/ Ограничения: 1 заказ на одного пользователя. Доступны для всех пользователей goods.ru < Скрыть
Похожие магазины
Aliexpress
Яндекс Маркет
Goods
GROHE
hansgrohe
Максидом
Все инструменты
Сантехника Тут
OBI

СантехМолл

Сантех Молл — интернет-магазин с огромным выбором. Здесь 70 тыс. товаров и ассортимент пополняется каждый день. Перед покупкой советуем подобрать в Сантехмолл купоны на скидку. Там вы сможете сэкономить до 30% без акций и распродаж.

 

О магазине СантехМолл

 

Это настоящий гипермаркет сантехники, товаров для ванной и туалета. Его открыли в 2014 году.


сантех молл интернет магазин

 

 

За небольшой срок работы магазин смог стать одним из самых популярных в рунете. Причина этому - опыт прежней работы. В 2014 был создан онлайн-магазин, сама же сеть работает 20 лет.


сантехмолл интернет магазин

 

 

 

 

Ассортимент и услуги

 

 

Количество товаров поражает:


santehmoll ru купоны

  • Сантехника: унитазы, ванны, любые виды душевых кабин.

  • Комплектующие: трубы, смесители, полотенцесушители.

  • Мебель: тумбы, зеркала, выдвижные и подвесные ящики.

  • Аксессуары: милые дизайнерские вещицы и функциональные предметы.

  • Фильтры для воды: полные системы и картриджи к ним.

В каждой категории выбор из тысяч товаров.

 

Скидки и купоны Santehmoll.ru

 

Акции и скидки – наша любимая тема. Сэкономить на сайте можно несколькими способами. Здесь есть раздел с распродажей и уцененными товарами.

 

Вам повезло, если все необходимое уже оказалось со скидкой. Что делать, если все не так? Найдите код на скидку.


сантехмолл купоны

 

 

 

Все новости о скидках собраны на страницах БериБай. Найдете, что вам подходит, скопируйте промокод и вставьте его в поле при оформлении заказа.

 

 

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина