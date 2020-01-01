Сантех Молл — интернет-магазин с огромным выбором. Здесь 70 тыс. товаров и ассортимент пополняется каждый день. Перед покупкой советуем подобрать в Сантехмолл купоны на скидку. Там вы сможете сэкономить до 30% без акций и распродаж.

О магазине СантехМолл

Это настоящий гипермаркет сантехники, товаров для ванной и туалета. Его открыли в 2014 году.





За небольшой срок работы магазин смог стать одним из самых популярных в рунете. Причина этому - опыт прежней работы. В 2014 был создан онлайн-магазин, сама же сеть работает 20 лет.





Ассортимент и услуги

Количество товаров поражает:



