Домашний комфорт во многом зависит от правильно подобранной сантехники – уютной ванны, практичного полотенцесушителя, водонагревателя на случай отключения воды. Найти как крупную сантехнику, так и важные мелочи можно в онлайн-маркете Santehnika-room.

О компании

Сантехника рум – интернет-магазин, собравший в своем каталоге более 100 тысяч различных товаров от мировых производителей и брендов. Среди них – Alpen, Aqwella, Belbango, Grohe, Hansgrohe и др. Все товары снабжены сертификатами качества и детальным описанием с характеристиками. Для жителей Москвы и области возможна услуга по установке сантехники с гарантией на все виды работ.

Доставляя заказы в 136 городов России, компания предлагает на выбор следующую продукцию:

Ванны, душевые кабины и ограждения

Мебель для ванной комнаты

Унитазы

Смесители, раковины, полотенцесушители

Комплектующие и аксессуары

В лидерах продаж – акриловая ванна GEMY G9046-II со встроенной системой гидромассажа. Практичная модель с асимметричной формой отлично подойдет для любой квартиры.