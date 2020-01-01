Промокоды Сантехника Тут | Ноябрь 2020
О магазине Сантехника Тут
Одного названия достаточно, чтобы понять, чем занимается этот бренд. Сантехника тут.ру – это интернет-магазин с мировыми брендами. Здесь вы не только купите раковину, ванну, душевую кабину и унитаз, но и закажите их доставку и установку.
Преимущества магазина
- Цены на 10–20% ниже, чем у конкурентов.
- Большой выбор. Есть известные бренды и бюджетные производители.
- Гарантия, как от производителя, так и от самого магазина.
- Удобные способы доставки.
Оплата и доставка
Здесь стандартные способы оплаты:
- наличными при доставке курьером или самовывозе;
- оплата банковской картой на сайте;
- безналичный расчет для юридических лиц.
Для них же доступны и все сопроводительные документы, счета-фактуры, совместные отчеты.
Есть собственная служба доставки по Москве, Петербургу, и их областям, в Краснодаре и Ростове на Дону. Стоимость доставки зависит не только от города, но и от типа и веса товара.
При желании вы можете заказать срочную доставку, а также подъем товара до вашего этажа. Его цена также рассчитывается индивидуально.
Установка и подключение
Далеко не каждый справится с монтажом сантехники самостоятельно. Чтобы вам не пришлось искать сторонних специалистов, магазин Сантехника.тут предлагает услуги собственных мастеров.
Чтобы заказать установку, просто поставьте соответствующую галочку при оформлении заказа в корзине. Либо просто сообщите о своем желании оператору по телефону.
Позже с вами отдельно свяжутся и оговорят все детали. Стоимость монтажа зависит от сложности работ и самой техники. С примерными ценами можно познакомиться на сайте компании.
Действующие промокоды Сантехника.тут
Если вы хотите скидку, не нужно торговаться с продавцом, ждать распродажи или акций. Все, что требуется – это отыскать подходящий купон Сантехника.тут. Он дает скидку до 30–40%. Вам нужно только добавить код в строку при оформлении заказа.
Где взять промокод? Зайдите на сайте БериБай. Здесь собраны все актуальные для Сантехника тут.ru промокоды на сегодня. Список постоянно обновляется.
Вы ознакомитесь не только с кодами, но и со всеми предложениями магазина. Если хотите быть в курсе обновлений, подписывайтесь на рассылку.
Кэшбэк для Сантехника.Тут
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Оформите заказ, а когда вам его доставят, проверьте и свой бонусный счет. На нем уже должен быть кэшбэк, который потом можно вывести на свой кошелек или карту.
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