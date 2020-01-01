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Промокоды Сантехника Тут | Ноябрь 2020

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О магазине Сантехника Тут

Одного названия достаточно, чтобы понять, чем занимается этот бренд. Сантехника тут.ру – это интернет-магазин с мировыми брендами. Здесь вы не только купите раковину, ванну, душевую кабину и унитаз, но и закажите их доставку и установку.


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Преимущества магазина

 

 

  • Цены на 10–20% ниже, чем у конкурентов.

  • Большой выбор. Есть известные бренды и бюджетные производители.

  • Гарантия, как от производителя, так и от самого магазина.

  • Удобные способы доставки.


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Оплата и доставка

 

 

Здесь стандартные способы оплаты:

  • наличными при доставке курьером или самовывозе;

  • оплата банковской картой на сайте;

  • безналичный расчет для юридических лиц.

Для них же доступны и все сопроводительные документы, счета-фактуры, совместные отчеты.

 

Есть собственная служба доставки по Москве, Петербургу, и их областям, в Краснодаре и Ростове на Дону. Стоимость доставки зависит не только от города, но и от типа и веса товара.

 

При желании вы можете заказать срочную доставку, а также подъем товара до вашего этажа. Его цена также рассчитывается индивидуально.

 

 

Установка и подключение

 

Далеко не каждый справится с монтажом сантехники самостоятельно. Чтобы вам не пришлось искать сторонних специалистов, магазин Сантехника.тут предлагает услуги собственных мастеров.

 

Чтобы заказать установку, просто поставьте соответствующую галочку при оформлении заказа в корзине. Либо просто сообщите о своем желании оператору по телефону.

 

 

Позже с вами отдельно свяжутся и оговорят все детали. Стоимость монтажа зависит от сложности работ и самой техники. С примерными ценами можно познакомиться на сайте компании.

 

 

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