Ремонт пройдет быстрее, когда есть магазин со всем необходимым в одном месте. Интернет-магазин SantPrice.ru – ваше решение для бюджета и выбора.

О магазине

С 2014 года ведущий дистрибьютор на российском рынке поставляет отделочные материалы и сантехнику премиального качества. Интернет-магазин Сантпрайс.ру предлагает товары от 750 брендов: климат-системы, освещение, все для клининга и мебель (мойки для кухни, тумбы, столы и т.д.).

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