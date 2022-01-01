Когда свободное время хочется потратить на отдых или на близких людей, стоит доверить доставку нужных вам покупок сервису Сбермаркет. Нужно лишь указать на сайте, что и когда требуется привезти – и весь список товаров окажется дома точно к назначенному времени.

О компании

Сбермаркет является федеральной сетью доставки продуктов и товаров, действующей в 150 городах России. Все заказы, которые оформляют покупатели, отбираются закупочными экспертами – это гарантирует, что покупатель получит только качественный товар с хорошим сроком годности и в правильно упакованном виде. Каждому клиенту также дается гарантия на возврат 24 часа – если качество не устроило, деньги вернут в обязательном порядке.

На дом возможна не только доставка еды из крупных магазинов-партнеров (сотрудничают со Сбермаркет интернет-магазины Метро, Ашан, Лента и др.) – здесь можно оформить любые товары:

Продукты питания

Товары для дома, бытовая химия

Товары для животных

Детские товары

Гигиена и косметика

Одежда, обувь, аксессуары и др.

Зная, из каких магазинов доставляет Сбермаркет, стоит отметить и самые популярные заказы. В лидерах – собственные марки продукции от Metro, например, товары Metro Chef или Rioba.

Интересные факты о компании

Sbermarket отличается не только широкой сетью и качественным обслуживанием. Вот лишь малая часть интересных фактов о компании:

За месяц курьеры развозят более миллиона заказов

Со Сбермаркет работает свыше 40 тысяч компаний, заказывая товары для офиса и продукты

Если заказанный товар отсутствует, сборщик всегда предложит альтернативу или поможет скорректировать заказ

Еженедельно здесь можно найти 2 тысячи товаров со скидками до 60%

Как получить скидку – используем промокоды Сбермаркет

Чтобы оформлять покупку продуктов и прочих вещей по сниженной стоимости, вам пригодятся промокоды Сбермаркет.ру. Это уникальные комбинации символов с ограниченным сроком действия, дающие скидки или приятные подарки. Найти подобный промокод на скидку Сбер маркет можно всего за пару кликов на специальном, проверенном сервисе BeriBuy.

Если вы впервые собираетесь оформлять доставку, забирайте для Сбермаркет промокод на первый заказ – с ним гарантированы выгодные условия для всех новых клиентов. Скидка на первый заказ позволит оценить все достоинства сервиса и скорость доставки. А постоянные клиенты могут найти на BeriBuy интересный код Сбермаркет на каждый свой заказ для скидки и даже для бесплатной доставки.