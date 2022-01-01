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Промокоды Контур Школа | 6 Мая 2022

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Контур Школа: обучение профессиональным навыкам

Любой специалист знает, как важно постоянно совершенствовать свои навыки. Особо это касается бухгалтеров и кадровых работников, работа которых сопряжена с постоянными изменениями законодательства. В Контур Школе можно найти не только профессиональные курсы по охране труда, но и по всем актуальным рабочим моментам этих специалистов.

О платформе

Контур Школа – курсы профессиональной направленности, где бухгалтеры и специалисты по кадрам могут прокачивать свои навыки, общаться с практикующими экспертами и получать ответы на свои рабочие вопросы. Сегодня здесь обучается более 652 тысяч учеников, компания имеет все обязательные лицензии и сертификаты. Ее история началась в 1988 году с открытия первого Учебного центра – сейчас в School Kontur каждый месяц проводятся онлайн-курсы в количестве 30 штук, и подключается до пяти тысяч новых учеников.  

В ассортименте онлайн-школы доступны следующие направления:

  • Налоги и бухгалтерские вопросы
  • Закупки
  • Охрана труда
  • Предпринимательство
  • Маркетинг и продажи
  • Педагогика
  • Кадры

Контур школа бухгалтера

Наиболее востребовано сегодня масштабное обучение для бухгалтеров по налогу на прибыль. Дистанционный курс рассчитан на повышение квалификации с выдачей соответствующего удостоверения и длится 60 академических часов.

Лекторский состав школы

Среди преподавателей, читающих лекции и вебинары в Контур Школе – практикующие эксперты с реальным опытом, которые на слуху у любого бухгалтера. Это Татаров Константин, победитель конкурса «Лучший бухгалтер России», аудитор Букина Ольга, эксперт Контур Школы Никитченко Наталья и многие другие специалисты. Они активно делятся своими знаниями с каждым учеником платформы School Kontur.

Промокод Контур Школа для получения скидок

Применив перед оплатой обучения промокод School Kontur, можно отлично сэкономить свои средства. Актуальный купон на скидку уже ждет вас на сайте BeriBuy – площадке промокодов, где весь каталог ежедневно обновляется для вашего удобства. Вне зависимости от того, планируете ли вы покупать в Контур курсы для бухгалтеров повышения квалификации или обучаться новым правилам заполнения путевых листов, промокод точно пригодится. Необходимо скопировать его на сайте промокодов BeriBuy, выбрав их списка всех действующих, и указать в строке «У меня есть промокод» при оформлении заказа на оплату выбранного обучения в School Kontur. Как только скидка активируется – можете завершать заказ и переходить к оплате.

Промокод Контур бухгалтерия

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