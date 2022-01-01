Среди преподавателей, читающих лекции и вебинары в Контур Школе – практикующие эксперты с реальным опытом, которые на слуху у любого бухгалтера. Это Татаров Константин, победитель конкурса «Лучший бухгалтер России», аудитор Букина Ольга, эксперт Контур Школы Никитченко Наталья и многие другие специалисты. Они активно делятся своими знаниями с каждым учеником платформы School Kontur.

Контур Школа – курсы профессиональной направленности, где бухгалтеры и специалисты по кадрам могут прокачивать свои навыки, общаться с практикующими экспертами и получать ответы на свои рабочие вопросы. Сегодня здесь обучается более 652 тысяч учеников, компания имеет все обязательные лицензии и сертификаты. Ее история началась в 1988 году с открытия первого Учебного центра – сейчас в School Kontur каждый месяц проводятся онлайн-курсы в количестве 30 штук, и подключается до пяти тысяч новых учеников.

Любой специалист знает, как важно постоянно совершенствовать свои навыки. Особо это касается бухгалтеров и кадровых работников, работа которых сопряжена с постоянными изменениями законодательства. В Контур Школе можно найти не только профессиональные курсы по охране труда, но и по всем актуальным рабочим моментам этих специалистов.

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