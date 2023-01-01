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О платформе
Онлайн-школа Коалиция включает в себя все передовые методики образования, одобренные научным центром «Сколково». Свыше 20 000 учащихся смогли достичь высоких результатов на занятиях в Коалиция: подготовка к олимпиадам, сдача ЕГЭ и ОГЭ, углубленное изучение предметов и не только.
Ключевые особенности школы:
- Средний результат ЕГЭ – 85+ баллов
- Собственная онлайн-платформа для занятий
- Курсы по всем основным и дополнительным дисциплинам
- Сотрудничество с 450 образовательными сервисами
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