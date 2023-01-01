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Промокоды Коалиция | Июнь 2023

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Подготовиться на высокий балл при сдаче выпускных экзаменов и получить призовые места на олимпиадах помогут чуткие и опытные педагоги из проверенной образовательной платформы. Записывайте ребенка на занятия и улучшите его успехи в учебе.

О платформе

Онлайн-школа Коалиция включает в себя все передовые методики образования, одобренные научным центром «Сколково». Свыше 20 000 учащихся смогли достичь высоких результатов на занятиях в Коалиция: подготовка к олимпиадам, сдача ЕГЭ и ОГЭ, углубленное изучение предметов и не только.

Ключевые особенности школы:

  • Средний результат ЕГЭ – 85+ баллов
  • Собственная онлайн-платформа для занятий
  • Курсы по всем основным и дополнительным дисциплинам
  • Сотрудничество с 450 образовательными сервисами

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