В крупной онлайн-школе XYZ можно с нуля освоить все навыки создания игр: от 3D-графики до концепт-арта. Освоив такие курсы, откроется путь не только для возможности работать в крупных студиях видеоигр, но и создавать собственные проекты. Для тех, кто всерьез настроен на обучение, школа выпускает специальные купоны, с которыми вас гарантированно ждут скидки.

Информация о компании

Школа XYZ – специализированная платформа по обучению всем аспектам создания игр. Здесь преподают только опытные инструкторы с реальным опытом работы в популярных студиях CD Projekt Red, Blizzard и др. В копилке школы – более 40 тысяч студентов, успешно прошедших онлайн-обучение. Регулярно здесь проводятся крупные акции и распродажи, когда курсы будут доступны по сниженным ценам. Помимо курсов, можно приобрести годовые программы и мастер-классы по отдельным темам.

В рамках программы можно с легкостью освоить следующие навыки:

3D-моделирование и анимация

Геймдизайн

Программирование

2D и концепт-арт

VFX

Как работают промокоды XYZ

Пройти обучение в школе создания игр можно со скидками – для этого вам пригодится специальный промокод. Комбинация с коротким сроком действия всего за пару минут может дать скидку или другие бонусы на ваш выбор. Чтобы не тратить свое время на проверку актуальности промокода, проще всего копировать его на безопасных сервисах – например, на BeriBuy. Обратите внимание на промокод на первый заказ – такие комбинации доступны для многих интернет-магазинов. С их помощью можно приобрести любые товары или услуги для знакомства с магазином и при этом сэкономить.

Активировать код просто: скопируйте подходящий из всех представленных в каталоге BeriBuy (здесь промокоды всегда обновляются) и на сайте онлайн-школы XYZ нажмите «оплатить курс» у заинтересовавшей вас программы. Заполнив свои контактные данные, ниже вы увидите строку «Промокод». Туда нужно вставить скопированный промокод, чтобы сумма к оплате изменилась.