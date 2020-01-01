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Промокоды Sephora | Ноябрь 2020

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Как найти и использовать промокоды Sephora


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Любите совмещать приятное с полезным, и получать подарки или бонусы при покупке косметики? Интернет-магазин косметики и парфюмерии мировых брендов Sephora позволит не только подобрать лучшие ароматы и средства для макияжа, но и активно поддерживает участие в программе Cash back – возвращает покупателям часть потраченных денег. Также онлайн-площадка регулярно предлагает промокоды и другие бонусы.



 

Лучшее для лучших: богатый ассортимент качественной продукции


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Популярный магазин Сефора предлагает своим клиентам огромный ассортимент продукции:

  • парфюмерия;

  • средства по уходу за лицом и телом;

  • средства для макияжа, для волос и ногтей;

  • аксессуары (кисти, зеркала, спонжи и др.);

  • мужская косметика и аксессуары.


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Бренд основан в 1969 году и с тех пор одним из первых предлагает покупателям все новые косметические тренды. Сегодня Сефора является ведущим мировым ритейлером в области красоты и модных косметических новинок.

 

Еще один важный момент – интернет-магазин регулярно проводит акции и распродажи, самые популярные из которых – Черная Пятница и КиберПонедельник. Здесь даже самые дорогие товары можно купить по сниженной стоимости. Также можно получать кэшбэк Sephora, магазин участвует в программе поддержки клиентов и сотрудничает со специальным сервисом, на котором дополнительно можно найти и выгодные промокоды Сефора. Это цифровые или буквенные коды, при помощи которых вам достанутся подарки к заказу или скидки.


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Где можно найти промокод в Сефору и как получать кэшбэк

 

 

Воспользовавшись онлайн-сервисом beribuy.ru, можно не только возвращать кешбэк за покупки в привычных магазинах, но и просмотреть все действующие промокоды. Планируя покупку в Сефоре, зайдите на вышеупомянутый сервис и перейдите к оформлению заказа в магазине через него, чтобы получить кэшбэк на свой счет.

 

Предварительно пролистав каталог промокодов Сефоры на сайте этого же сервиса, можно выбрать самый интересный для вас и вставить код купона в специальную строчку при оформлении, чтобы воспользоваться условиями промокода. Это может быть приятный подарок к заказу или же бесплатная доставка.

 


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