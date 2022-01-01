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Промокоды Skill Cup | Сентябрь 2022

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Промокоды Skill Cup: заработок на ваших увлечениях

В эпоху цифровизации на просторах Интернета можно получать неплохие доходы – особенно, если для этого использовать свои сильные стороны. Площадка Skill Cup научит, как с ними работать!

О платформе

Платформа микрообучения Скилл Кап предлагает короткие уроки и курсы длительностью 15-30 минут, при помощи которых можно научиться получать реальные деньги на своих навыках. Формат подачи материала различный: статьи и тесты, видео и кейсы, аудиоподкасты и др. Доступ к платформе возможен как с мобильного приложения, так и через браузерную версию.

Из основных представленных направлений:

  • Копирайтинг, маркетинг и SMM
  • Лидерство, переговоры и публичные выступления
  • Таргетинг, аналитика, рекрутинг и др.

Cкилл кап веб

В топе продаж – курс от Максима Ильясова «Сильный текст в соцсетях», на котором автор раскрывает основные текстовые «фишки», позволяющие зацепить читателя с первых минут.

Как применять промокоды Скилл Кап

Выбрав интересующие вас уроки, обязательно используйте на сайте Skillcup промокод – буквенно-цифровая комбинация поможет неплохо сэкономить ваш бюджет. Найти актуальный купон на скидку удобнее всего, воспользовавшись проверенным сервисом-агрегатором BeriBuy. Скопировав код, укажите его в заявке на обучение – и цена снизится до минимума!

Skillcup промокод

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