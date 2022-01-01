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Промокоды Смарт (Smart) | Август 2022

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Smart обучение: онлайн-школа прогрессивного обучения

Повышать свои навыки и осваивать новые сферы никогда не поздно. Смарт, институт психологии, позволяет проходить онлайн-обучение из любой точки мира. Вы можете разобрать сферу семейной или детской психологии, МАК-карты, лестницу воспитания или секреты эффективного общения с детьми!

О платформе

Oнлайн-институт психологии Smart позволяет получать актуальные знания в сфере психологии разных отраслей. Ученик получает документ об образовании государственного образца, а также свидетельство о прохождении курса и помощь в поиске первых клиентов – их можно будет получить уже в ходе прохождения курса. Наставники-эксперты поддерживают студента не только на протяжении обучения, но и после его завершения.

В ассортименте представлены следующие варианты:

  • Дополнительное профессиональное образование
  • Курсы повышения квалификации
  • Мини-курсы для закрепления навыков

Онлайн-институт Smart

Одним из наиболее популярных является мини-курс «Мотивация ребенка к учебе», позволяющий вовлечь ребенка 5-10 лет в учебный процесс без нервов и наказаний.

Промокоды Смарт – ваша приятная экономия

Если применить при оформлении заказа промокод Smart, онлайн-институт практической психологии подарит отличную скидку на любую образовательную программу. Ищите актуальный купон на скидку для Smart school на проверенном сервисе BeriBuy – с подобным кодом всего за пару минут вы отлично сэкономите свой бюджет, не экономя при этом на качестве получаемых знаний!

Промокод Smart

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