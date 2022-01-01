покупке обуви или сумки покупатель получает дополнительную скидку 15% при использовании промокода. Максимальная скидка на все товары с учетом действия промокода не может превышать 70%. Для применения условий акции пользователь должен быть зарегистрирован и авторизован в момент оформления заказа.

Акция действует только в интернет-магазине Thomas-muenz.ru . В период проведения Акции, при ... Подробнее > покупке обуви или сумки покупатель получает дополнительную скидку 15% при использовании промокода. Максимальная скидка на все товары с учетом действия промокода не может превышать 70%. Для применения условий акции пользователь должен быть зарегистрирован и авторизован в момент оформления заказа. Скрыть

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