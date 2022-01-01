Pikabu study – образовательный проект от крупной российской UGC-платформы Пикабу. Опытные эксперты поделятся актуальными знаниями о наиболее востребованных профессиях на данный момент – от веб-дизайнера до SMM-специалиста или коммерческого редактора. Обучение проводят топовые спикеры из крупных брендов, а практика отрабатывается на интерактивных тренажерах и реальных проектах. За обучение программированию Пикабу, как и за другие направления, школа выдает три типа именных сертификатов.

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