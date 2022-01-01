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Онлайн-школа Пикабу: освойте востребованную профессию

Мир меняется в сторону цифровых профессий, позволяющих работать из любой точки мира. Пройдя курсы Пикабу, вы получите только актуальную информацию и нуля станете отличным специалистом в выбранной области!

О платформе

Pikabu study – образовательный проект от крупной российской UGC-платформы Пикабу. Опытные эксперты поделятся актуальными знаниями о наиболее востребованных профессиях на данный момент – от веб-дизайнера до SMM-специалиста или коммерческого редактора. Обучение проводят топовые спикеры из крупных брендов, а практика отрабатывается на интерактивных тренажерах и реальных проектах. За обучение программированию Пикабу, как и за другие направления, школа выдает три типа именных сертификатов.

Отметим главные плюсы школы для клиентов:

  • Большое количество практики
  • Нетворкинг с экспертами и другими учениками
  • Детальная обратная связь от кураторов по профилю
  • Доступ к материалам на целый год

Пикабу школа

Промокоды Pikabu Study – ваш шанс сэкономить

Благодаря надежной платформе BeriBuy вы всего за пару минут сможете подобрать промокоды Пикабу - обучение по ним можно оплатить с неплохой скидкой. Все представленные здесь купоны на скидку актуальны, их не придется перепроверять. Достаточно просмотреть все представленные для Pikabu промокоды на обучение, скопировать наиболее интересный код и указать его в заявке на оплату курса!

Pikabu промокоды

 

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