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Промокоды Суши Мастер | Ноябрь 2020

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Суши Мастер - доставка суши и роллов

Свою работу компания начала в 2013 году, в Тюмени. Именно там был открыт первый японский ресторан в формате «возьми с собой».


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Сегодня сеть ресторанов японской кухни работает в 75 городах России. У нее есть заведения в Казахстане и Украине.

 

 

 

По принципу «возьми с собой» сеть работает и сегодня. Вы можете заказать доставку либо забрать еду самостоятельно.

 

Ресторанов у Суши Мастер нет. Благодаря этому компания дает клиентам доставку за 60–90 минут и доступные цены.

 

Другие преимущества:

 

  • разнообразное меню;



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  • бонусы, которые можно обменять на призы;

  • оплата наличными или карточкой курьеру;

  • бесплатная доставка от 700 рублей;

  • несколько точек самовывоза.


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Во время акций заведение раздает купоны. Часто появляются скидки на блюда или категории.

 

 

Акции и промокоды для Суши Мастер

 

 

Чтобы сэкономить, здесь не стоит ждать распродаж вроде КиберПонедельника и Черной Пятницы. Регулярно проводятся акции. На каждый день недели есть отдельный бонус.

 

Чтобы узнать о таких предложениях, вам достаточно зарегистрироваться на БериБай. Здесь собрана информация об акциях и коды скидок.

 

 

Вы легко найдете актуальные в Sushi Master промокоды. Если ввести один из них при оформлении заказа на сайте, сумма снизится автоматически.

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Есть и уникальное предложение, кэшбэк Суши Мастер. Просто зайдите на страницу заказа по ссылке сверху, и вам вернется процент от потраченной суммы.

 

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