Промокоды Суши Мастер | Ноябрь 2020
Суши Мастер - доставка суши и роллов
Свою работу компания начала в 2013 году, в Тюмени. Именно там был открыт первый японский ресторан в формате «возьми с собой».
Сегодня сеть ресторанов японской кухни работает в 75 городах России. У нее есть заведения в Казахстане и Украине.
По принципу «возьми с собой» сеть работает и сегодня. Вы можете заказать доставку либо забрать еду самостоятельно.
Ресторанов у Суши Мастер нет. Благодаря этому компания дает клиентам доставку за 60–90 минут и доступные цены.
Другие преимущества:
- разнообразное меню;
- бонусы, которые можно обменять на призы;
- оплата наличными или карточкой курьеру;
- бесплатная доставка от 700 рублей;
- несколько точек самовывоза.
Во время акций заведение раздает купоны. Часто появляются скидки на блюда или категории.
Акции и промокоды для Суши Мастер
Чтобы сэкономить, здесь не стоит ждать распродаж вроде КиберПонедельника и Черной Пятницы. Регулярно проводятся акции. На каждый день недели есть отдельный бонус.
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Вы легко найдете актуальные в Sushi Master промокоды. Если ввести один из них при оформлении заказа на сайте, сумма снизится автоматически.
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