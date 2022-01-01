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Промокоды Суши Вёсла | Февраль 2022
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Суши Вёсла: повод побаловать себя вкусными роллами

Пикантные роллы, азиатские супы или ароматные куриные наггетсы – заказать вкусную еду на дом или рабочий корпоратив всегда было отличным решением. Компания Суши Вёсла готова помочь сделать ваш обед или ужин не только вкусным, но и весьма экономным.

Об ассортименте

Суши Вёсла – это федеральная сеть доставки блюд японской и азиатской кухни. При приготовлении здесь используются только сертифицированные и экологически чистые продукты, профессиональные повара лично отслеживают качество каждого готового блюда.

Фишка компании – простой конструктор Wok, в котором можно собрать свое собственное блюдо и оформить его доставку. Понадобится заполнить всего 4 шага (основа, добавки, соус и топпинг), а также выбрать размер блюда – и ваш персональный Wok готов. При этом у каждого пункта вы сразу видите стоимость и сможете сориентироваться в цене готового блюда.

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В общем каталоге службы доставки Сушивёсла.рф вас ждет большой выбор вариантов на любой вкус:

  • Роллы, суши и сеты
  • Wok и супы
  • Темпура (наггетсы, креветки, кальмар, картофель фри и др.)
  • Напитки

Промокод Суши Вёсла – секрет вашей экономии

Планируя оформить доставку любимого сета или вкусного супа рамэн, присмотрите купоны на скидку – с их помощью можно неплохо сэкономить свой бюджет. Все актуальные промокоды для Суши Вёсел уже размещены в каталоге современного сервиса BeriBuy. При этом у каждого кода обязательно указан срок действия и условия активации для удобства – вам достаточно выбрать самый интересный промокод сушивесла рф и воспользоваться им при заказе японской и азиатской еды на дом. Для новых клиентов стоит присмотреть для Суши Весла промокод на первый заказ, с помощью которого можно сразу получить сниженные цены или выгодные условия на доставку.

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Бонусная программа для любимых клиентов

Для своих клиентов компания Суши Вёсла предусмотрела выгодную кэшбэк-программу лояльности. Достаточно зарегистрироваться на сайте и подтвердить свой номер телефона, чтобы в дальнейшем получать 5% от суммы заказа в виде бонусов на свой счет. За самовывоз дается 10% бонусов. Накопленными бонусами можно оплачивать свои следующие покупки. Также участников будут ждать и другие приятные моменты – например, скидка в день рождения.

Не упускайте возможность побаловать себя и близких горячими роллами или хрустящими наггетсами от службы доставки Суши Вёсла. Благодаря промокодам от BeriBuy вы отлично сэкономите на цене, не экономя при этом на качестве еды!

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