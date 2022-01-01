Когда не хочется тратить время на стояние у плиты и создание кулинарных шедевров, загляните на сайт Пицца Суши Вок - заказать на дом аппетитные супы, горячее или салаты будет просто и выгодно! Курьер привезет любые блюда быстро, а о вкусе и высоком качестве приготовления говорят многочисленные отзывы довольных покупателей.

О компании

Доставка Суши Вок занимается направлениями японской и азиатской кухни, предлагая готовые блюда на вынос. Компания представлена в более, чем 200 российских городах, и доставляет заказы на минимальную сумму всего от 350 рублей. Прямо на сайте или через удобное мобильное приложение можно быстро оформить заказ и побаловать себя роллами, десертами, бизнес-ланчем или коробочками Wok. Четырежды в году меню полностью обновляется, чтобы вы могли постоянно пробовать что-то новое и интересное. А еще прямо на главной странице вы всегда увидите ролл месяца, который заказали больше всего покупателей: он может стать и вашим отличным выбором!

Отметим массу достоинств компании для клиентов:

Постоянное обновление и пополнение меню из более, чем 350 позиций

Быстрая доставка – менее 60 минут, доставка осуществляется круглосуточно

Купоны Суши Вок для получения выгодных скидок

Неизменно высокие стандарты качества при приготовлении блюд

Полезно о вкусном

На сайте компании вас ждет масса интересных и актуальных статей на гастрономические тематики. Здесь вы можете узнать, чем заменить коврик для суши в домашних условиях, секреты приготовления спринг-роллов или почитать топ самых вкусных роллов по мнению покупателей. В большом разделе «Статьи» вы почерпнете кулинарное вдохновение или присмотрите новые салаты и роллы, которые можно будет заказать с доставкой на дом в Суши Вок!