Современное обучение – это не только очное посещение лекций и семинаров. Осваивать новую профессию легко можно в режиме выходного дня и даже в формате онлайн. Такие варианты незаменимы для тех, кто планирует совмещать учебу с работой. Все эти и множество других форматов обучения вам может предложить современный университет «Синергия».

Об университете

Синергия - частное высшее учебное заведение, расположенное в Москве. Оно является крупнейшим в России не только по количеству студентов, но и по доходам. 17 кафедр помогают учащимся освоить не только классические специализации из сферы бизнеса, управления и экономики, но и современные – event-менеджмент, киберспорт и или профессии из игровой индустрии.

Студенты могут присмотреть для себя все самое необходимое:

Колледж

Бакалавриат и специалитет

Магистратура и второе высшее

Аспирантура

МВА и курсы

Онлайн-школа с 7 по 11 классы

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