Промокоды Синергия | Сентябрь 2021
Университет Синергия: всё для успешной карьеры
Современное обучение – это не только очное посещение лекций и семинаров. Осваивать новую профессию легко можно в режиме выходного дня и даже в формате онлайн. Такие варианты незаменимы для тех, кто планирует совмещать учебу с работой. Все эти и множество других форматов обучения вам может предложить современный университет «Синергия».
Об университете
Синергия - частное высшее учебное заведение, расположенное в Москве. Оно является крупнейшим в России не только по количеству студентов, но и по доходам. 17 кафедр помогают учащимся освоить не только классические специализации из сферы бизнеса, управления и экономики, но и современные – event-менеджмент, киберспорт и или профессии из игровой индустрии.
Студенты могут присмотреть для себя все самое необходимое:
- Колледж
- Бакалавриат и специалитет
- Магистратура и второе высшее
- Аспирантура
- МВА и курсы
- Онлайн-школа с 7 по 11 классы
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Отличительные особенности университета
Помимо большого выбора форм обучения и прогрессивного подхода, стоит отметить факультет интернет-профессий Синергия. Здесь можно обучаться на наиболее востребованные профессии настоящего и будущего: от цифрового дизайна до веб-разработки. Программы представлены длительностью от полугода, также можно присмотреть короткие 2-месячные курсы для освоения базовых навыков и знакомства с особенностями той или иной интернет-профессии. Специалисты Синергии также помогут с будущим трудоустройством, дадут консультации и подскажут тонкости составления эффективного резюме.
Подобрав промокод на скидку и определившись с подходящей профессией, оставляйте заявку на обучение в Синергии и становитесь на шаг ближе к построению успешной карьеры в новой сфере!
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