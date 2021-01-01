Осваивать любые предметы из школьного курса или активно готовиться к предстоящим экзаменам сегодня спокойно можно в режиме онлайн. Платформа Тетрика поможет вашим детям успешно подтянуть знания по английскому, математике или химии в познавательном формате.

Информация о платформе

Тетрика – это современная платформа с интерактивной доской, журналом отметок и домашними заданиями в разных форматах. Каждый ученик контактирует с учителем в режиме реального времени, педагог подбирает программу обучения персонально, в зависимости от текущего уровня знаний школьника. В штате школы – свыше тысячи квалифицированных педагогов с реальным практическим опытом. Регулярно проводится распродажа курсов для выгоды клиентов.

Вы можете подобрать для своих детей следующие направления:

ЕГЭ и ОГЭ

Иностранные языки

Средняя школа

Начальная школа

Курсы и вебинары

Промокод Тетрика – секреты выгодных скидок

Чтобы онлайн-обучение было не только продуктивным, но еще и экономным, вам пригодится промокод на скидку. Такие промокоды действуют ограниченный период времени и призваны поддерживать покупательский интерес. Возможна даже скидка на первый заказ – она поможет впервые купить курсы по сниженной цене.

Чтобы не тратить время на проверку актуальности, подбирать промокод Tetrika удобнее всего на специальном сайте БериБай. Площадка сотрудничает с множеством интернет-магазинов и образовательных школ, предоставляя промокоды. Найденный купон нужно использовать на сайте школы Тетрика перед оплатой, чтобы ваша скидка была учтена.