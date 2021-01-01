Промокоды Тетрика | Июль 2021
Онлайн-школа Тетрика: курсы для современных школьников
Осваивать любые предметы из школьного курса или активно готовиться к предстоящим экзаменам сегодня спокойно можно в режиме онлайн. Платформа Тетрика поможет вашим детям успешно подтянуть знания по английскому, математике или химии в познавательном формате.
Информация о платформе
Тетрика – это современная платформа с интерактивной доской, журналом отметок и домашними заданиями в разных форматах. Каждый ученик контактирует с учителем в режиме реального времени, педагог подбирает программу обучения персонально, в зависимости от текущего уровня знаний школьника. В штате школы – свыше тысячи квалифицированных педагогов с реальным практическим опытом. Регулярно проводится распродажа курсов для выгоды клиентов.
Вы можете подобрать для своих детей следующие направления:
- ЕГЭ и ОГЭ
- Иностранные языки
- Средняя школа
- Начальная школа
- Курсы и вебинары
Промокод Тетрика – секреты выгодных скидок
Чтобы онлайн-обучение было не только продуктивным, но еще и экономным, вам пригодится промокод на скидку. Такие промокоды действуют ограниченный период времени и призваны поддерживать покупательский интерес. Возможна даже скидка на первый заказ – она поможет впервые купить курсы по сниженной цене.
Чтобы не тратить время на проверку актуальности, подбирать промокод Tetrika удобнее всего на специальном сайте БериБай. Площадка сотрудничает с множеством интернет-магазинов и образовательных школ, предоставляя промокоды. Найденный купон нужно использовать на сайте школы Тетрика перед оплатой, чтобы ваша скидка была учтена.
Интересные факты о компании
Помогая своим ученикам подтягивать знания, онлайн-платформа Тетрика успела отличиться множеством интересных фактов:
- Из 47-ми претендентов лишь один проходит отбор на должность преподавателя Тетрики
- Более 88% учеников школы смогли поступить на бюджетное место в ВУЗ
- Результаты ЕГЭ клиентов Тетрики в среднем на 20% выше результата по России
- Каждый будущий ученик может заказать бесплатное пробное занятие
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