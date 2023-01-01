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Промокоды Тез Тур (Tez Tour) | Май 2023

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Агентство международного класса для путешествий

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О компании

Tez Tour – туроператор с большим опытом работы в индустрии путешествий. За почти 30 лет существования фирма сотрудничает с свыше 20 организациями по всему миру, предлагая своим клиентам более 25 стран для маршрутов. В 2019 году выпустила сервис TEZ Plus, позволяющим объединять все представленные продукты в один пакет. В одном месте можно найти билеты на самолет от 150+ международных авиакомпаний, свыше 10 млрд. поездок по 30 различным направлениям и не только.

Курс на Тез тур: подбор тура по любым направлениям

Благодаря тесному сотрудничеству с 15 000+ партнерами по всему миру, вы сможете отправиться в большинство стран на любой материк: Кипр, Мальдивы, Сейшелы, Египет и т.д. Экскурсии проводятся более 1200 квалифицированными гидами. Планируйте абсолютно любую поездку: корпоративные поездки и мероприятия, детский и семейный отдых, живописные круизы и т.д.

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