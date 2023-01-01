Промокоды Тез Тур (Tez Tour) | Май 2023
Агентство международного класса для путешествий
Планируйте путешествие с лидером рынка операторов России и стран СНГ – вас ждут полный спектр высококачественного обслуживания и широкий ассортимент услуг.
О компании
Tez Tour – туроператор с большим опытом работы в индустрии путешествий. За почти 30 лет существования фирма сотрудничает с свыше 20 организациями по всему миру, предлагая своим клиентам более 25 стран для маршрутов. В 2019 году выпустила сервис TEZ Plus, позволяющим объединять все представленные продукты в один пакет. В одном месте можно найти билеты на самолет от 150+ международных авиакомпаний, свыше 10 млрд. поездок по 30 различным направлениям и не только.
Курс на Тез тур: подбор тура по любым направлениям
Благодаря тесному сотрудничеству с 15 000+ партнерами по всему миру, вы сможете отправиться в большинство стран на любой материк: Кипр, Мальдивы, Сейшелы, Египет и т.д. Экскурсии проводятся более 1200 квалифицированными гидами. Планируйте абсолютно любую поездку: корпоративные поездки и мероприятия, детский и семейный отдых, живописные круизы и т.д.
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- Наличие представительств в большинстве стран
- Быстрое и комфортное бронирование
- Акции и промокоды
- Сотрудничество с проверенными и надежными компаниями
- Собственная система контроля качества
- Сервисная поддержка 24/7
- Широкий ассортимент услуг
Онлайн-бронирование в один клик
Выбрать подходящее направление можно без личного посещения офиса. Достаточно только заглянуть на сайт компании - раздел «для частных лиц», и оформить понравившийся вариант в режиме онлайн. Выбирайте горящие путевки по популярным направлениям и оплачивайте заказы со скидкой или в рассрочку. Покупая горящие туры в компании, вы получите визовую поддержку, страхование, помощь и постоянное курирование специалиста на протяжении всего времени, и т.д.
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