Промокоды Timeweb (Таймвеб) | Май 2022
Хостинг и домены Таймвэб: доверьтесь надежному партнеру
Для любого бизнеса крайне важно создание сайта с высокой скоростью работы и сохранностью всей информации. Не обойдется без регистрации доменного имени или выбора виртуального хостинга – и в этой области надежным помощником является Timeweb.
О компании
Более 15 лет Таймвеб создает хостинг для клиентов, используя только самое современное оборудование и программные системы. Клиенты получают гарантированно высокую скорость работы сайтов, при этом все данные на сайтах надежно защищаются системой резервирования, а почта Таймвеб защищается Kaspersky.
В ассортименте площадки – следующие услуги:
- Хостинг Таймвеб (виртуальный и для CMS)
- VPS/VDS
- Хостинг для 1С-Bitrix
- Домены и выделенные серверы
- Конструктор сайтов
Среди наиболее востребованных предложений – шанс выгодно купить домен Timeweb: платформа рус обойдется около 250 руб., домен .ru – от 179 рублей! На сегодняшний день на выбор предложено более 20 вариантов, среди которых можно выбирать тем, кому требуется зарегистрировать домен.
О фирме в фактах и цифрах
Об успешной деятельности платформы говорят ее достижения:
- Таймвеб входит в десятку ведущих регистраторов РФ
- Сегодня фирма успешно зарегистрировала более 875 тысяч доменов
- Специалисты Timeweb оказывают помощь с формированием сайтов, помогая сразу оформить сетевой адрес + серверное место для быстрого старта
- Наличие бесплатных функций по автопродлению домена, помощь в режиме 24/7 по вопросам регистрации
Промокод Timeweb – снижаем цены выгодно
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