Промокоды tips.tips | Май 2023
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О платформе
Воспользуйтесь средствами управления начислениями от клиентов с продуктом от Типс: чаевые, платежи и т.д. Сгенерированный QR-код поможет уйти от наличных денег, а личный кабинет позволит распределять суммы между коллегами или подчиненными.
Преимущества для клиента:
- Простой и понятный интерфейс
- Адаптация под системы Google и Apple
- Без налогов и %
- Мгновенные выводы на карту
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