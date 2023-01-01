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Промокоды tips.tips | Май 2023

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2 tips: чаевые без комиссий и налички

Как контролировать поток переводов и чаевых от работников без потерь и переплат? Все просто: подключите услуги сервиса и получите детализацию поступающих средств.

О платформе

Воспользуйтесь средствами управления начислениями от клиентов с продуктом от Типс: чаевые, платежи и т.д. Сгенерированный QR-код поможет уйти от наличных денег, а личный кабинет позволит распределять суммы между коллегами или подчиненными.

Преимущества для клиента:

  • Простой и понятный интерфейс
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  • Без налогов и %
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