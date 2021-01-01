Главная > Все магазины > Умскул
Перейти в магазин

Промокоды Умскул | Октябрь 2021
Промокоды похожих магазинов
Промокод -15% на репетиторов
Показать код
******
Промокод 15% на репетиторов ( русский носитель). Механика использования промокода - записаться ... Подробнее > на вводный урок бесплатно - использовать промокод после пробного занятия (назвать методисту). < Скрыть
2 урока бесплатно по промокоду
Показать код
******
При покупке любого пакета репетиторов (русский носитель). Механика использования промокода- ... Подробнее > записаться на вводный урок бесплатно - использовать промокод после пробного занятия (назвать методисту). < Скрыть
Подарок - 4 урока по промокоду
Показать код
******
При покупке пакета 16 (русский носитель). Механика использования промокода- записаться на ... Подробнее > вводный урок бесплатно - использовать промокод после пробного занятия (назвать методисту). < Скрыть
Скидка 25% на занятия по промокоду
Показать код
******
Скидка действует на занятия по любому предмету
Скидка до 15% по промокоду
Показать код
******
Промокод действителен 3 дня с момента прохождения бесплатного вводного урока.
Скидка -5% на Все по промокоду
Показать код
******
Покупай когда выгодно!
До -50% Закрытая распродажа курсов +курс в подарок при покупке
Показать скидку
Выберите курс или профессию по самой выгодной цене!
SALE до 30%! Актуальные акции на Сегодня!
Показать скидку
Не теряйте шанса сэкономить!
SALE до 30%! Актуальные скидки на курсы Сегодня!
Показать скидку
Успей купить курсы для взрослых и детей со скидкой!
Скидка 10% на Все курсы
Показать скидку
Выберите курс и добавьте его в корзину – скидка применится автоматически.
Похожие магазины
TutorOnline
Skillbox
Учи.Дома
Тетрика
Фоксфорд

Умскул – как подготовиться и отлично сдать экзамены

Более 4 лет онлайн-школа Умскул готовит учащихся к успешной сдаче выпускных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ или к олимпиадам по разным предметам. Индивидуальные интересные курсы, наглядные и доступные для понимания обучающие материалы, интерактивный режим обучения – школа даст вам все необходимые инструменты для подготовки ребенка к тому, чтобы сдать экзамены на «отлично».

Как проходит обучение

Занятия построены в онлайн режиме, чтобы каждый ученик мог принять участие вне зависимости от места и времени, получая при этом рекомендации по программе обучения. Для подготовки к сдаче экзамена ЕГЭ проводится 12 вебинаров в месяц, для ОГЭ – 8 вебинаров. На каждом из них преподаватель дает полезный максимум материала с комментариями, практическими заданиями, и активно отвечает на все вопросы учащихся.

Длительность вебинара при подготовке к ЕГЭ составляет от 2-х до 2,5 часов, а к ОГЭ - 1,5 часа. Если не получилось присутствовать во время трансляции, все занятия записываются и хранятся в личном кабинете – у вас всегда есть возможно наверстать упущенное или повторно просмотреть материал.

Умскул подготовка к огэ

По мере прохождения курса ученик будет получать небанальные домашние задания. При возникновении затруднений куратор всегда будет на связи и за считанные минуты ответит на любой возникший вопрос, даст совет или рекомендацию по обучению.

Фишка школы - авторские методики обучения, чтобы ученик не терялся в обилии полученных знаний. Это и своеобразные игровые приемы, и возможность копить баллы, обменивая их на подарки и призы – в качестве получаемого обучения лучше один раз убедиться лично. Онлайн-школа Умскул позволяет получить бесплатный базовый курс обучения по любому предмету с 2-мя вебинарами и проверкой домашних заданий, а промокоды Умскул на курсы помогут в дальнейшем сэкономить ваши средства, не экономя на качестве занятий.

Оплата занятий и хорошие скидки для каждого

Онлайн-школа Умскул предлагает на выбор родителей два вида обучения – мастер-группа и курс, разница которых заключается в объеме обхватываемого материала, отличие первого от второго также состоит и в стоимости (курс предлагается бесплатно, а мастер-группа уже платно, но с определенным количеством занятий).

Промокод на первый заказ, который уже ждет вас на сайте надежного сервиса BeriBuy, поможет сделать платное обучение более доступным, ведь купон на скидку можно использовать при каждой оплате занятий. Если вы уже приобретали занятия и сейчас озадачились, как продлить мастер-группу Умскул - после завершения занятий всегда можно повторить оплату и получить новый объем вебинаров с обновленным материалом обучения и оригинальными методиками преподавания. А очередные купоны Умскул от сервиса BeriBuy снова дадут выгодную скидку.

купоны умскул

Полезные факты о платформе

Выбирая онлайн-школу для подготовки к экзаменам ваших детей, обратите внимание на интересные факты об Умскул, онлайн-школе подготовки к ЕГЭ и ОГЭ:

  • Согласно статистике платформы, по результатам подготовки треть учеников, прошедших экзамены, получили не ниже 80 баллов за предмет
  • Заниматься в Умскул обходится в 5 раз дешевле, чем нанимать репетиторов
  • Школа успешно помогает прокачивать навыки более, чем 50 000 ученикам
  • 1509 стобальников и более 15 тысяч учеников с 90+ баллами прошли обучение в Умскул
  • О школе размещено более 3 тысяч отзывов, включая и подробные видео от благодарных учеников
  • Помимо подготовки к школьным экзаменам, платформа Умскул предлагает подробные курсы для студентов по разным дисциплинам программы высшего образования, а также курсы иностранного языка (например, английский и многие другие)

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина