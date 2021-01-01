Более 4 лет онлайн-школа Умскул готовит учащихся к успешной сдаче выпускных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ или к олимпиадам по разным предметам. Индивидуальные интересные курсы, наглядные и доступные для понимания обучающие материалы, интерактивный режим обучения – школа даст вам все необходимые инструменты для подготовки ребенка к тому, чтобы сдать экзамены на «отлично».

Как проходит обучение

Занятия построены в онлайн режиме, чтобы каждый ученик мог принять участие вне зависимости от места и времени, получая при этом рекомендации по программе обучения. Для подготовки к сдаче экзамена ЕГЭ проводится 12 вебинаров в месяц, для ОГЭ – 8 вебинаров. На каждом из них преподаватель дает полезный максимум материала с комментариями, практическими заданиями, и активно отвечает на все вопросы учащихся.

Длительность вебинара при подготовке к ЕГЭ составляет от 2-х до 2,5 часов, а к ОГЭ - 1,5 часа. Если не получилось присутствовать во время трансляции, все занятия записываются и хранятся в личном кабинете – у вас всегда есть возможно наверстать упущенное или повторно просмотреть материал.

По мере прохождения курса ученик будет получать небанальные домашние задания. При возникновении затруднений куратор всегда будет на связи и за считанные минуты ответит на любой возникший вопрос, даст совет или рекомендацию по обучению.

Фишка школы - авторские методики обучения, чтобы ученик не терялся в обилии полученных знаний. Это и своеобразные игровые приемы, и возможность копить баллы, обменивая их на подарки и призы – в качестве получаемого обучения лучше один раз убедиться лично. Онлайн-школа Умскул позволяет получить бесплатный базовый курс обучения по любому предмету с 2-мя вебинарами и проверкой домашних заданий, а промокоды Умскул на курсы помогут в дальнейшем сэкономить ваши средства, не экономя на качестве занятий.

Оплата занятий и хорошие скидки для каждого

Онлайн-школа Умскул предлагает на выбор родителей два вида обучения – мастер-группа и курс, разница которых заключается в объеме обхватываемого материала, отличие первого от второго также состоит и в стоимости (курс предлагается бесплатно, а мастер-группа уже платно, но с определенным количеством занятий).

Промокод на первый заказ, который уже ждет вас на сайте надежного сервиса BeriBuy, поможет сделать платное обучение более доступным, ведь купон на скидку можно использовать при каждой оплате занятий. Если вы уже приобретали занятия и сейчас озадачились, как продлить мастер-группу Умскул - после завершения занятий всегда можно повторить оплату и получить новый объем вебинаров с обновленным материалом обучения и оригинальными методиками преподавания. А очередные купоны Умскул от сервиса BeriBuy снова дадут выгодную скидку.