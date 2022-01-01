Промокоды Ваша Комната | Июнь 2022
ВашаКомната рф: мебель по доступным ценам для каждого
Обновить интерьер, добавить в ваш дом уюта или практичности поможет правильно подобранная мебель. ВашаКомната рф – интернет-магазин мебели, в котором точно получится найти варианты на любой вкус и кошелек!
О компании и ассортименте
С 2010 года yourroom ru, интернет-магазин мебели, радует покупателей высокими стандартами качества и являясь одним из наиболее узнаваемых мебельных брендов в России. Среди главных особенностей магазина – гарантия на огромный ассортимент сроком до 2 лет, блог с лайфхаками и идеями для оформления дома, а также наличие удобной рассрочки на 6 и 10 месяцев без первого взноса и переплат.
Ваша Комната рф, интернет-магазин мебели, предлагает следующую продукцию:
- Мягкая и корпусная мебель
- Шкафы-купе и распашные шкафы
- Спальни, кровати, тахты
- Матрасы и наматрасники
- Детская, офисная мебель и др.
Среди неизменных хитов продаж – комод «Классика» отечественного производства в светлом оттенке, который отличается изящностью и при этом хорошей вместительностью. В конструкции – 4 выдвижных удобных ящика.
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