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Промокоды Ваша Комната | Июнь 2022

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Только по промокоду: скидка 3% на всё, кроме товаров попадающих в списки Ликвидация и ... Подробнее > Кухни. Скидки суммируются со скидками по федеральным акциям и применяются к цене после скидки. Скидки не распространяются на услуги доставки и сборки. Скрыть
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ВашаКомната рф: мебель по доступным ценам для каждого

Обновить интерьер, добавить в ваш дом уюта или практичности поможет правильно подобранная мебель. ВашаКомната рф – интернет-магазин мебели, в котором точно получится найти варианты на любой вкус и кошелек!

О компании и ассортименте

С 2010 года yourroom ru, интернет-магазин мебели, радует покупателей высокими стандартами качества и являясь одним из наиболее узнаваемых мебельных брендов в России. Среди главных особенностей магазина – гарантия на огромный ассортимент сроком до 2 лет, блог с лайфхаками и идеями для оформления дома, а также наличие удобной рассрочки на 6 и 10 месяцев без первого взноса и переплат.

Ваша Комната рф, интернет-магазин мебели, предлагает следующую продукцию:

  • Мягкая и корпусная мебель
  • Шкафы-купе и распашные шкафы
  • Спальни, кровати, тахты
  • Матрасы и наматрасники
  • Детская, офисная мебель и др.

Вашакомната рф интернет магазин мебели

Среди неизменных хитов продаж – комод «Классика» отечественного производства в светлом оттенке, который отличается изящностью и при этом хорошей вместительностью. В конструкции – 4 выдвижных удобных ящика.

Чем привлекателен промокод Ваша Комната

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