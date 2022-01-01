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О компании
Компания находится в Москве, проводя кастинги как очно, так и предварительные отборы в режиме онлайн. Чтобы узнать свои шансы на обучение и кастинг моделей, достаточно заполнить онлайн-заявку, вопросы в которой довольно простые:
- Город или регион проживания
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- Цвет волос и глаз
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