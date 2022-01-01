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Промокоды Verona Models (Верона) | Июнь 2022

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Верона: модельное агентство для уверенных и современных

Индустрия красоты активно развивается, подиумами журналам нужны новые лица. Попробовать свои силы вам предлагает модельная школа Верона.

О компании

Компания находится в Москве, проводя кастинги как очно, так и предварительные отборы в режиме онлайн. Чтобы узнать свои шансы на обучение и кастинг моделей, достаточно заполнить онлайн-заявку, вопросы в которой довольно простые:

  • Город или регион проживания
  • Ваши параметры (рост, вес)
  • Цвет волос и глаз
  • Наличие или отсутствие опыта в данной сфере

Verona модельное агентство

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