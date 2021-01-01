Промокоды Международная Школа Профессий | Декабрь 2021
Международная школа профессий: где обучиться с нуля до профи
Сменить работу на более современную, с высокой зарплатой и карьерным ростом – мечта практически каждого. Онлайн-курсы СПБШТ помогут вам стать специалистом в желаемой сфере и раскрыть свои таланы.
Информация о платформе
СПБШТ создана в 2010 году и уже успешно обучила более 70 тысяч человек. Более 45 точек в СНГ, штат квалифицированных педагогов и актуальная методическая база – лишь малая часть преимуществ компании. Международная школа профессий предлагает в режиме онлайн освоить профессию из десяти представленных сфер:
- Дизайн
- Маркетинговая отрасль
- Психология
- Бизнес
- Фотодело
- Актерское дело
- Медиа
- Кулинария
- Рисование
- Детские курсы
Промокод СПБШТ – скидки для каждого
Не торопитесь платить за выбранное обучение. Заглянув на проверенную площадку промокодов BeriBuy, можно подобрать купоны на скидку и активировать их для получения скидки. Найти актуальный промокод для Международной школы профессий займет всего пару минут – а экономия приятно порадует ваш бюджет!
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