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Промокоды Международная Школа Профессий | Декабрь 2021
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Международная школа профессий: где обучиться с нуля до профи

Сменить работу на более современную, с высокой зарплатой и карьерным ростом – мечта практически каждого. Онлайн-курсы СПБШТ помогут вам стать специалистом в желаемой сфере и раскрыть свои таланы.

Информация о платформе

СПБШТ создана в 2010 году и уже успешно обучила более 70 тысяч человек. Более 45 точек в СНГ, штат квалифицированных педагогов и актуальная методическая база – лишь малая часть преимуществ компании. Международная школа профессий предлагает в режиме онлайн освоить профессию из десяти представленных сфер:

  • Дизайн
  • Маркетинговая отрасль
  • Психология
  • Бизнес
  • Фотодело
  • Актерское дело
  • Медиа
  • Кулинария
  • Рисование
  • Детские курсы

мшп

 

Промокод СПБШТ – скидки для каждого

Не торопитесь платить за выбранное обучение. Заглянув на проверенную площадку промокодов BeriBuy, можно подобрать купоны на скидку и активировать их для получения скидки. Найти актуальный промокод для Международной школы профессий займет всего пару минут – а экономия приятно порадует ваш бюджет!

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