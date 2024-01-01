Эффективная работа интернет-ресурса напрямую зависит от настройки под целевую аудиторию. Для решения задачи потребуется специализированное ПО, которое есть в Visitor Queue.

О сервисе

Ключевое преимущество представленных программ – это отслеживание активности пользователей сайта и персонализация под целевую аудиторию. Подобный инструмент позволит адаптировать бизнес-проект под клиентов и увеличить общий объем совершаемых сделок.

Плюсы от обращения: