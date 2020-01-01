Промокоды Все инструменты | Ноябрь 2020
Магазин для дома и семьи - Все инструменты
Наш полезный сервис промокодов предлагает вниманию потребителей интернет-магазин. Его аудитория которого не только и не столько женская. Онлайн магазин www.vseinstrumenti.ru рассчитан на мужчин и для мужчин.
Но в преддверии праздников какая девушка не захочет сделать реально полезный и красиво оформленный подарок своему любимому? Ей достаточно ввести промокод Все Инструменты и получить доступ ко множеству бонусных программ этого интернет-магазина.
Среди них:
- Кэшбэк;
- Разнообразные скидки;
- Акции;
- Купоны на фиксированную сумму.
Что такое «Все инструменты»
Это одна из самых крупных сетей магазинов любых инструментов для работы дома, на даче, в саду. На рынке около 15 лет. Все эти годы открывались торговые представительства в разных городах России – сейчас в 130 городах страны. Параллельно развивался интернет-магазин компании.
Список товарных позиций – более 60000 наименований. Все товары поделены на 11 разделов:
- Инструмент;
- Садовый инструмент;
- Строительное оборудование;
- Станки;
- Силовая техника;
- Все для отдыха.
Ассортимент
У компании «Все инструменты» контракт с более, чем 1000 самых известных брендов в этом сегменте рынка. Среди них мировые лидеры:
- Makita;
- Get;
- Hitachi;
- Bosch;
- Patriot;
- GIGANT;
- Inforce.
На сайте Все инструменты ру регулярно появляется информация о самых горячих предложениях месяца и скидках. Компания постоянно участвует в акциях типа КиберПонедельник и Черная пятница. Уже несколько раз сайт попадал в списки самых крупных проектов Рунета.
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