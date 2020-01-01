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Промокоды Все инструменты | Ноябрь 2020

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Магазин для дома и семьи - Все инструменты

Наш полезный сервис промокодов предлагает вниманию потребителей интернет-магазин. Его аудитория которого не только и не столько женская. Онлайн магазин www.vseinstrumenti.ru рассчитан на мужчин и для мужчин.

Но в преддверии праздников какая девушка не захочет сделать реально полезный и красиво оформленный подарок своему любимому? Ей достаточно ввести промокод Все Инструменты и получить доступ ко множеству бонусных программ этого интернет-магазина.

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  4. Купоны на фиксированную сумму.


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Что такое «Все инструменты»

Это одна из самых крупных сетей магазинов любых инструментов для работы дома, на даче, в саду. На рынке около 15 лет. Все эти годы открывались торговые представительства в разных городах России – сейчас в 130 городах страны. Параллельно развивался интернет-магазин компании.

 

Список товарных позиций – более 60000 наименований. Все товары поделены на 11 разделов:

 

  • Инструмент;

  • Садовый инструмент;

  • Строительное оборудование;

  • Станки;

  • Силовая техника;

  • Все для отдыха.

 

Ассортимент

 

 

У компании «Все инструменты» контракт с более, чем 1000 самых известных брендов в этом сегменте рынка. Среди них мировые лидеры:

 

  • Makita;

  • Get;

  • Hitachi;

  • Bosch;

  • Patriot;

  • GIGANT;

  • Inforce.


    •  

На сайте Все инструменты ру регулярно появляется информация о самых горячих предложениях месяца и скидках. Компания постоянно участвует в акциях типа КиберПонедельник и Черная пятница. Уже несколько раз сайт попадал в списки самых крупных проектов Рунета.

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