Хотите выбрать другу оригинальный подарок? Тогда стоит ознакомиться с ассортиментом на сайте vsemayki. Это огромный выбор не только одежды, но и аксессуаров с ярким принтом. А с помощью промокода на ВсеМайки.Ру можно сделать покупку еще более выгодной.

ВсеМайки - интернет-магазин оригинальных подарков

Об интернет-магазине ВсеМайки хотя бы раз слышал любой пользователь сети. О нем говорят блогеры Ютуба, держатели популярных аккаунтов инстаграма и обычные покупатели. Изначально компания занимался созданием и продажей повседневной одежды с фото-принтом. Но сегодня ассортимент значительно расширился. Здесь можно подобрать:

Одежду. Этот пункт остается лидером продаж. Кроме того на сайте удобные фильтры для выбора футболок, толстовок, штанов и верхней одежды;



Сумки на каждый день. В основном это городские рюкзаки, но также можно найти шопперы и даже чехлы для чемоданов;



Кружки и другую посуду. Кроме обычных кружек на сайте есть небольшие термосы. А в разделе посуды представлены бутылки для воды;



Товары для дома. В основном это подушки, пледы и оригинальные шторки для ванной.





Список доступных товаров неполный. В интернет-магазине есть еще множество интересных предложений. Это отличная площадка для выбора подарка другу.

О качестве

Хотя ВсеМайки в первую очередь ориентированы на продажу ярких и оригинальных вещей, фирма не забывает и о качестве продукции. В этом интернет-магазине нет одноразовых вещей. Вся одежда легко стирается и не расползается по ниткам. А остальные аксессуары отвечают заданному описанию.





Как получить скидку?

Компания постоянно проводит акции. На главной странице сайта размещены предложения со скидками до 50%. Но даже если на интересующий товар они не предлагает скидку, ее можно получить с помощью ВсеМайки.ру промокода. Кэшбек-сервис BeriBuy поможет извлечь выгоду из покупки. Для этого нужно:

Зарегистрироваться на БериБай;

Перейти во вкладку с описанием магазина ВсеМайки;

Скопировать код купона и использовать в форме заказа на сайте оригинальных подарков.







Промокоды vsemayki бесплатные. Получить их можно неограниченное количество раз, но одна комбинация активирует скидку только на один чек пользователя. Также не стоит забывать о получении кэшбека ВсеМайки.

“Горячие” предложения

Наиболее большие скидки предусмотрены для распродаж КиберПонедельника и Черной Пятницы. Это дни больших распродаж во всех компаниях, поэтому о проведении акций можно узнать из новостей по ТВ, в социальных сетях и даже из наружной рекламы.